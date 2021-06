CIJVS lança 2. ª edição do livro “O reinado de D. António, Prior do Crato, Volume I (1580-1582)”

A 2.ª edição do livro “O reinado de D. António, Prior do Crato, Volume I (1580-1582)” foi lançada no dia 26 de junho, no salão nobre do Paços do Concelho, em Santarém.

A apresentação desta edição, lançada pelo Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS) com o apoio do Município de Santarém, esteve a cargo do historiador Vitor Serrão e contou com a presença de Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, que destacou a importância deste livro no estudo da História de Portugal ao permitir-nos perceber o período que foi marcado pelo reinado de D. António, Prior do Crato.

A obra, da autoria de Joaquim Veríssimo Serrão, é o único volume publicado da sua dissertação de Doutoramento em Ciências Históricas apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

O livro conta a vida e obra daquele que foi, ainda que por escassos dias rei de Portugal, D. António Prior do Crato, aclamado em Santarém a 19 de junho de 1580. É considerado um trabalho fundamental para o estudo do conturbado e pouco estudado período, que mediou entre a morte do último rei da Dinastia de Avis e a subida do trono de Filipe II de Castela e I de Portugal.

Para o autor, “impõe-se reconhecer que a história portuguesa de 1580 a 1640 foi encarada ao longo de três séculos, por um ângulo mais sentimental e de menos rigor histórico”, sendo este visto como um livro de transmissão e fortalecimento de valores.

A cerimónia teve início com um ensemble de flautas transversais proporcionado pelo Conservatório de Música de Santarém, seguindo-se a intervenção de Adriana Veríssimo Serrão que expôs a temática da universalidade do livro “O reinado de D. António, Prior do Crato, Volume I (1580-1582)” na obra de Joaquim Veríssimo Serrão.

