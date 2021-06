In.Santarém “Volta à Rua” de 2 de julho a 25 de setembro

A Câmara de Santarém apresentou hoje, dia 28 de junho, nos claustros do Convento de S. Francisco, o programa da 7.ª edição do Projeto In.Str, que decorrerá de 2 de julho a 25 de setembro.

A apresentação contou com a participação de Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara de Santarém, Inês Barroso, vice-presidente e vereadora da Cultura, Cristina Casanova, vereadora, Carlos Coutinho, diretor do Departamento de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social e Tiago Fernandes, coordenador do programa na edição 2021.

Ricardo Gonçalves salientou a importância do regresso de programação cultural em espaço aberto e agradeceu a confiança e o trabalho os agentes culturais de Santarém que vão desenvolver o programa do Verão 2021. A vereadora Inês Barroso sublinha a opção clara de apoiar os agentes culturais do concelho, precisamente através do envolvimento dos artistas e associações culturais, referindo o princípio base “Dos Nossos para os Nossos”.

“Apesar da pandemia limitar a possibilidade de realizarmos uma série de iniciativas, é importante voltarmos a estar juntos, a usufruir e disfrutar do nosso Concelho e da nossa Cidade, pelo que decidimos realizar as diversas ações, em espaços onde conseguimos controlar o número de acessos, no cumprimento integral das normas de saúde e de segurança relativamente à prevenção do contágio da COVID-19. As iniciativas decorrerão sobretudo na Ex-EPC e na zona do Convento de S. Francisco.”, referiu ainda Vice-Presidente da Câmara de Santarém.

O programa cultural está interligado com a “Programação Cultural em Rede”, projeto dinamizado pela CIMLT, com a abrangência e participação dos 11 municípios que a compõem.

O arranque desta iniciativa tem lugar já na sexta-feira, 2 de julho, das 17h00 às 22h00, com os Human´Art a anunciarem o In. Str 2021, com os seus malabares e artes circenses, num percurso que tem início no Instituto Politécnico de Santarém, percorre as principais artérias do Centro Histórico da Cidade e que termina na antiga Escola Prática de Cavalaria.

Às 22h00, há concerto com os Três Bairros, na Ex Escola Prática de Cavalaria.

No sábado, dia 3 de julho, às 16h00 e às 19h00, tem lugar a 21.ª Gala de Dança da ADD Tremês/PHIL’S PLACE Santarém, intitulada “Together Now”, no Convento de São Francisco.

No dia 9 de julho, às 18h00, é inaugurado o Mural de BIGOD (João Domingos), junto à Sede da União de Freguesias da Cidade de Santarém.

Às 19h00, os Vórtice Project sobem ao palco do TSB – Teatro Sá da Bandeira, num Concerto Comemorativo do Centenário do Nascimento de Bernardo Santareno, em que o Grupo, também ele nascido nas Lezírias Ribatejanas, apresenta um espetáculo inspirado nas obras mais emblemáticas do dramaturgo, que pretende homenagear o legado de Bernardo Santareno.

Pelas 22h00, há Concerto com Bia Maria, na Ex EPC- Escola Prática de Cavalaria.

No dia 10, às 10h30, há Histórias “Aqui Há Gato”, nos Claustros do Convento de São Francisco. Histórias contadas com emoção, em que O Aqui Há Gato escolhe as melhores, as mais divertidas, as que fazem pensar, as que fazem sentir… as que fazem crescer lendo!

Às 21h00, assista ao Concerto de Música Sacra do Romantismo, Órgão e Canto, com David Paccetti, Hélia Castro e Ana Ferro, na Catedral de Santarém.

Às 22h00, estreia a Peça de Dança Contemporânea “Os Vagabundos”, do Conservatório de Santarém, no Convento de São Francisco.

Este Espetáculo tem Direção artística e coreografia de Juan Maria Sellerm, direção Musical de Sílvia Mendonça e Música Der Tod und das Mädchen.

No dia 14, às 21h00, tem lugar o Espetáculo de Ballet e Flautas Transversais do Conservatório de Música de Santarém, na Ex – EPC – Escola Prática de Cavalaria.

No dia 17, às 19h00, é apresentada a Performance ESCOLA, de Carlos Oliveira, no TSB -Teatro Sá da Bandeira.

No dia 30 de julho, às 21h00, há Concerto com João Corceiro & Guitarra Clássica, na Igreja da Graça.

Pelas 22h30, há Concerto com os Conjunto! Evite, na Ex- EPC – Escola Prática de Cavalaria.

Dia 31, às 10h30, há Histórias com Música com o “Aqui Há Gato”, João Correia e Ricardo Gama, nos Claustros do Convento de São Francisco.

Uma contadora de histórias e dois músicos! Sofia Vieira, do “Aqui Há Gato” e João Correia e Ricardo Gama, dos “Três Bairros”, juntam-se para dar vida às histórias.

Às 21h00, assista ao Espetáculo “Dançar com Vindimas”, na Ex EPC – Escola Prática de Cavalaria.

Pelas 23h00, tem lugar o Concerto com Filipe Sambado, na Ex EPC – Escola Prática de Cavalaria.

Em agosto, a programação tem início no dia 7, às 18h00, com Estátuas Humanas, pelos Quideia, nos Claustros do Convento de São Francisco.

No dia 20, às 22h00, passa o Filme “A Lezíria a Gostar dela Própria”, nos Claustros Convento de São Francisco.

“A Lezíria a Gostar dela Própria” é um documentário de Tiago Pereira com som ao vivo dos “Sampladélicos”. Diretor artístico da Música Portuguesa A Gostar dela Própria, tem vindo a criar uma consciencialização para o conhecimento e importância de um património vivo e muitas vezes esquecido de tradição oral, cantigas, romances, contos, práticas sacro-profanas, músicas, danças e também gastronomia.

No dia 28, às 22h00, há Cinema Documental “Vale”, no Convento de São Francisco. Trata-se de um documentário sobre Braamcamp Freire, dirigido por Miguel Canaverde e Pedro Mourinha, e realizado em Residência Artística, onde os protagonistas são os participantes locais.

Dia 1 de setembro, às 21h30, há Cinema – “Diários de Otsoga”, organizado pelo Cineclube de Santarém, no TSB- Teatro Sá da Bandeira.

“Diários de Otsoga é a primeira corealização entre Miguel Gomes e Maureen Fazendeiro produzido em plena pandemia, durante o verão de 2020 (“Otsoga” é “agosto” escrito ao contrário).

Tem estreia nacional marcada para 19 de agosto de 2021, e é descrito pelos cineastas como “um diário do confinamento”, mas “também uma ficção”.

Nos dias 3, 4 e 5 de setembro, realiza-se o Portugal Handpan, pela AMA – Associação Movimento Aberto, no Convento de São Francisco. (consultar Programa próprio)

Dia 10, às 21h30, a peça de Teatro “O Bailarino”, sobe ao palco do TSB – Teatro Sá da Bandeira, numa Coprodução do Centro Dramático Bernardo Santareno com o Conservatório de Música de Santarém.

Este espetáculo é uma criação teatral a partir da obra “O Bailarino” de Bernardo Santareno, publicada em 1957, primeira publicação do autor que reuniu num volume, três peças (A Promessa, O Bailarino, A Excomungada).

Dia 11 de setembro, às 18h00, há Histórias “Aqui Há Gato”, nos Claustros do Convento de São Francisco.

Pelas 22h00, há Concerto “A Vida, a Alma e a Viagem”, na Igreja da Graça. Projeto musical de Ricardo Gama e João Correia, com guitarra portuguesa e guitarra clássica, acompanhados por um quarteto de cordas.

Dia 17, às 22h00, é apresentado o Vídeo de Manuel Brito (criado em Residência Artística na Incubadora D’Artes) e um Concerto de João Feneja, no TSB – Teatro Sá da Bandeira.

João Feneja e os Cupidos do Vietname são um conjunto musical que se estreia no dia 17 de setembro, em Santarém.

Dia 18, às 18h00, há Histórias com Música com o “Aqui Há Gato” e com João Correia e Ricardo Gama, no Páteo do TSB – Teatro Sá da Bandeira.

Às 19h00, tem lugar a Performance “Poesia no Jardim”, no Jardim da Casa do Brasil, com Diana Narciso, Matilde Jalles e Pedro Mourinha, a partir da poesia de Adília Lopes.

Pelas 20h00 há Concerto de Jazz de Manuel Brito – Trio Jazz, no TSB – Teatro Sá da Bandeira.

O In.Str 2021, termina no dia 25 de setembro, às 21h30, com a tradicional Serenata do GGCC – Grupo de Guitarra de Canto de Coimbra do Centro Cultural Regional de Santarém, na Ex – EPC – Escola Prática de Cavalaria.

A organização adverte que a programação pode sofrer alterações, devido às medidas de contingência do COVID-19.

