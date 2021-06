Está inaugurado o novo Albergue de Peregrinos de Azambuja

Azambuja conta com um novo Albergue de Peregrinos, inaugurado no dia 24 de junho de 2021 com a presença do presidente da ERTAR-Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Vítor Fernandez da Silva. As instalações do novo albergue situam-se bem no coração da Vila de Azambuja, na Rua Vítor Córdon, no rés do chão do nº 69, e estão facilmente acessíveis aos muitos peregrinos, oriundos dos “quatro cantos do mundo”, que atravessam a nossa sede de concelho realizando o Caminho Português de Santiago.

Este equipamento dispõe de uma camarata com capacidade máxima para acolher 14 pessoas, disponibilizando aos utilizadores instalações sanitárias e uma kitchenette de apoio.

A criação do albergue resultou da vontade conjunta da Associação de Peregrinos Via Lusitana e de um grupo de voluntários azambujenses, muitos deles também peregrinos, grupo este que colaborou na preparação do albergue e que assumirá a gestão e manutenção das instalações.

A apresentação e abertura do espaço contou com a presença de diversas entidades. As honras da casa foram feitas pelo presidente da Associação de Peregrinos Via Lusitana, José Luís Sanches, aos convidados da sessão, o presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, Vítor Fernandez da Silva, acompanhado por uma equipa de técnicos, e o presidente da Câmara Municipal de Azambuja, acompanhado pelo vice-presidente e vereadores com pelouros.

Após a inauguração do albergue, e nesta primeira presença oficial do responsável da ERTAR no Concelho de Azambuja, a comitiva fez uma visita ao Posto de Turismo do município. Durante a visita, o presidente da autarquia evidenciou a grande aposta que tem sido feita nos últimos anos na área do turismo, da qual é prova de resiliência, face ao contexto de pandemia, a abertura do próprio Posto de Turismo em setembro de 2020. Neste sentido, o Município de Azambuja reafirma-se como parceiro e agente ativo na valorização e promoção das mais variadas vertentes de projetos e produtos turísticos, como é o caso dos Caminhos de Santiago.

