Joana Miranda, do CN Torres Novas, é campeã nacional de Aquatlo

A triatleta Joana Miranda, do CN Torres Novas, sagrou-se campeã nacional de aquatlo, no grupo de idades dos 20-24 anos, no campeonato nacional realizado na cidade de Amora , no dia 19 de junho.

Prova única, onde cada atleta teve que realizar um segmento de natação de 750 metros no rio Tejo e de seguida um segmento de corrida de 5 km no Parque Ribeirinho de Amora – Seixal, o campeonato nacional de Aquatlo contou com a participação de 53 atletas. Joana Miranda do Clube Natação de Torres Novas, partiu para os 750 metros de natação com uma boa trajetória para as bóias que se encontravam no rio a delimitar o percurso, tendo concluído o segmento em 10:00. Com uma excelente transição inicia o segmento de corrida na liderança na companhia de duas atletas do grupo de idades 25/29 anos, representantes do Sporting Clube de Portugal e do Alhandra Sporting Clube, com a Joana a realizar os 5 km em 19:33, terminando a prova em 3º lugar na geral com o tempo total de 30:15, sendo a primeira do seu grupo de idade.

