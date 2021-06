Música e teatro no lançamento da Revista Magos “A Raret e a Glória do Ribatejo – 70 anos da Primeira Retransmissão (1951-2021)”

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos vai lançar no dia 4 de julho, domingo, pelas 15h30, no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, um número especial da Revista Magos, com o tema “A RARET e a Glória do Ribatejo – 70 anos da Primeira Retransmissão (1951-2021)”, com distribuição gratuita.

A iniciativa vai contar com animação musical a cargo de Joana Feijão e com apresentação da peça de teatro “De médico e louco…”, do Grupo Veto Teatro Oficina, uma comédia escrita e dirigida por Eliseu Raimundo.

