Santarém promove Rota de Petiscos & Vinhos do Tejo

De 10 a 25 de julho, vinte restaurantes de Santarém vão disponibilizar os melhores petiscos regionais harmonizados com Vinhos do Tejo, pelo preço de cinco euros. Diversos prémios visam incentivar a população na participação do evento.

No âmbito dos 40 Anos do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, a Câmara Municipal e a Viver Santarém levam a cabo o evento “Santarém Petiscos & Vinhos do Tejo”, um roteiro com vinte restaurantes aderentes, onde vai ser possível saborear o melhor da gastronomia e vinicultura da região Tejo, de 10 a 25 de julho.

Vários restaurantes escalabitanos de referência vão disponibilizar petiscos harmonizados com excelentes vinhos, pelo preço de cinco euros. E, para estimular a participação da população, decorre ainda um passatempo que vai atribuir um prémio aos primeiros dez participantes que visitem dez dos restaurantes aderentes e que degustem o petisco e o vinho. Para tal, estará disponível nos restaurantes aderentes um mapa/roteiro que o participante deverá solicitar e ir preenchendo com os carimbos dos espaços à medida que efetua a rota.

Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, afirma que o objetivo é “a valorização da Gastronomia e dos Vinhos do Tejo, bem como, a dinamização da económica local, agradecendo o envolvimento de todos nesta iniciativa”.

João Teixeira Leite, presidente da Viver Santarém adianta que esta iniciativa visa “dinamizar Santarém, reforçar o estatuto de capital da gastronomia, atraindo novos públicos ao nosso território, reforçando a sua convicção que será um evento que tem todas as condições para se afirmar e repetir”.

O presidente da CVR Tejo, Luís de Castro, salienta o envolvimento neste importante evento “os Vinhos do Tejo irão participar em vários eventos gastronómicos que fazem parte do Festival Nacional de Gastronomia que este ano comemora 40 anos, estou certo que a união destas entidades irá ter muito êxito junto do público valorizando a gastronomia local e os Vinhos do Tejo”.

Até 25 de julho, fica a proposta para “visitar a capital da gastronomia e conhecer a “Rota do Petisco & Vinhos do Tejo”, para um ou vários momentos de degustação”.

