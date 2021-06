Vídeo – Final da Taça do Ribatejo, trouxe de volta a festa do futebol

A final da Taça do Ribatejo trouxe de volta a grande festa do futebol distrital. A final entre as equipas de Rio Maior e de Glória do Ribatejo foi muito animada dentro e fora do campo. Um verdadeiro jogo de Taça, com a evolução do marcador a manter o interesse no jogo até ao fim. O jogo chegou ao final do tempo regulamentar empatado com um golo para cada lado e foi ao desempate através da marcação de grandes penalidades. A vitória sorriu à equipa da Glória do Ribatejo que acertou todos os penalties, enquanto o Rio Maior falhou uma grande penalidade, ficando o resultado final em 5-4. Muito satisfeito com o sucesso desta organização, o presidente da Associação de Futebol de Santarém Francisco Jerónimo deseja que esta festa da taça seja o catalisador para o arranque da época 2020/2021.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...