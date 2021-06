Brisa investe 6,8 milhões de euros no reforço do pavimento da A1 entre Torres Novas e Fátima

A Brisa vai investir 6,8 milhões de euros no reforço do pavimento do sublanço Torres Novas/Fátima da Autoestrada do Norte, em cerca de 20 quilómetros, numa obra iniciada esta semana e a concluir até dezembro.

Em comunicado, a Brisa Concessão Rodoviária (detida a 70% pela Brisa) afirma que a intervenção se insere no seu plano de investimentos para este ano, para a manutenção e conservação das infraestruturas rodoviárias, que totaliza os 47 milhões de euros.

Segundo a empresa, a empreitada “visa a melhoria da superfície do pavimento de um trecho com uma extensão total de aproximadamente 20,6 quilómetros, entre o nó de Torres Novas (A1/A23) e o nó de Fátima, entre o km 94 e o km 114,6 no sentido Sul/Norte, e, depois, entre o km 114,6 e o km 94 do sentido Norte/Sul”.

Com uma duração estimada de sete meses, a obra deverá estar concluída na primeira quinzena de dezembro deste ano.

Os trabalhos decorrem no período noturno, entre as 22:00 e as 07:00, de segunda-feira a sábado, “em cumprimento com a legislação em vigor, podendo em alguns casos antecipar-se em uma hora o início do período de trabalho”, afirma a nota.

Nesse período, a circulação fica condicionada, nomeadamente através de desvios de trânsito temporários, “devidamente assinalados para a segurança dos utentes, não estando prevista a interrupção da circulação durante a obra”, acrescenta.

A empresa disponibiliza os contactos telefónicos dos seus serviços de assistência técnica e informação (210 730 300) e dos canais digitais, nomeadamente, o site www.viaverde.pt ou a App Via Verde, para consulta das condições de trânsito em tempo real nas autoestradas da rede.

A rede concessionada à Brisa integra 12 autoestradas em Portugal, 11 delas sob exploração direta, totalizando 1.100 quilómetros em operação.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...