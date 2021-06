Cartaxo quer integrar rede de Lojas Ponto Já

A diretora Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude esteve no Cartaxo para uma reunião de trabalho com o presidente da Câmara Municipal e técnicas municipais da área de Educação e Juventude. A Câmara Municipal do Cartaxo quer integrar a rede nacional de Lojas Ponto Já, constituída por 52 espaços de apoio aos jovens. Decisão sobre localização da loja Ponto Já, será tomada em parceria com os jovens no âmbito do trabalho desenvolvido no Conselho Municipal de Juventude A autarquia apresentou seis candidaturas a dois programas de apoio do IPDJ, quer ao programa de Ocupação de Tempos Livres, longa duração, quer ao programa Cuida-te+.

A adesão da Câmara Municipal do Cartaxo à Rede de Lojas Ponto Já, foi tema central da reunião de trabalho que decorreu no dia 29 de junho, entre Pedro Magalhães Ribeiro, presidente da Câmara Municipal do Cartaxo e Eduarda Marques, Diretora Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, com o apoio das técnicas da área de Educação e Juventude.

“Queremos integrar a rede de lojas Ponto Já do IPDJ”, assegurou Pedro Magalhães Ribeiro, para quem “o apoio quer financeiro, quer técnico do IPDJ é essencial num espaço que vai muito para além de um espaço de encontro para jovens., Estas lojas Ponto Já, são prestadoras de serviços de informação e apoio concretos, permitem acesso constante a programas de apoio a associações de jovens, ajudam em aspetos decisivos, como apoio contabilístico e financeiro a estas associações e prestam aconselhamento personalizado em áreas da saúde ou de formação e orientação vocacional”, explicou o autarca.

A reunião de trabalho que trouxe Eduarda Marques ao Cartaxo para que “pudéssemos apresentar a nossa vontade de acolher este espaço, mas também para podermos dar a conhecer e defender as propostas na área da juventude que já apresentámos ao IPDJ e que foram construídas em parceria com jovens do nosso concelho”, afirmou Pedro Magalhães Ribeiro que solicitou a reunião.

A Diretora Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ explicou que a Rede Ponto Já dá resposta às metas definidas na Conferência da Juventude da União Europeia que se realizou recentemente na Bulgária, entre as quais, se destaca a importância de fortalecer a participação dos jovens na tomada de decisão em todas as áreas da sociedade, assim como, a necessidade de garantir espaços dedicados aos jovens em todos os setores da sociedade.

Cartaxo apresentou seis projetos na área da juventude a dois programas de apoio do IPDJ

Na reunião de trabalho foram também apresentados os projetos submetidos a programas de apoio do IPDJ – três ao programa Ocupação de Tempos Livres- Longa Duração e três ao programa Cuida-te+.

A Câmara Municipal do Cartaxo é a promotora das três candidaturas já submetidas ao programa Ocupação de Tempos Livres-Longa Duração, mas os projetos foram concebidos em parceria com os jovens que os colocarão no terreno com o apoio da área de Educação e Juventude da autarquia – direitos das mulheres, promoção do ensino e acolhimento à comunidade educativa e intervenção no espaço urbano, são as áreas em que os projetos se vão desenvolver.

Cuida-te + é um programa de saúde juvenil, que a Câmara Municipal já levou aos agrupamentos de escolas neste ano letivo e quer voltar a “garantir no próximo ano letivo”, explicou Pedro Magalhães Ribeiro, para quem “este programa ganha especial relevância em tempo de pandemia, quando as questões de saúde já prementes para muitos jovens, ganharam novos contornos, novos receios e incertezas”.

No âmbito deste programa, a Câmara Municipal apresentou candidaturas para a Escola Secundária do Cartaxo, para a EB2+3 Marcelino mesquita e para a EB2+3 D. Sancho I, “que queremos muito ver aprovadas”, afirmou o presidente da Câmara Municipal.

Para o autarca, a reunião de trabalho foi “muito importante por ter antecedido o Conselho Municipal de Juventude que vai decorrer nesta quarta-feira, dia 30 de junho, por permitir dar conta aos jovens que nos acompanham no Concelho, o teor do trabalho desenvolvido com a Diretora Regional a quem agradeço a disponibilidade para conhecer os nossos projetos e a nossa ambição de integrar a Rede Ponto Já”.

