Carteiros de Santarém exigem mais contratações e dizem ter milhares de correspondências por entregar

Uma delegação do sindicato dos trabalhadores dos correios transmitiu hoje ao presidente da Câmara de Santarém a preocupação com a existência de “milhares de correspondências” por entregar, acusando os CTT de ausência de resposta à exigência de mais carteiros.

Os trabalhadores do centro de distribuição de correio que serve os concelhos de Santarém, Almeirim e Alpiarça concentraram-se hoje em frente aos Paços do Concelho, na capital do distrito, assinalando o final da primeira fase de um protesto iniciado no passado dia 17 e que passou pela paralisação durante duas horas diárias, entre as 08:30 e as 10:30.

Dina Serrenho, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT), disse à Lusa que, além do protesto neste centro de distribuição, a mesma forma de luta foi adotada pelos carteiros de Abrantes, que iniciam a segunda fase de paralisação em duas horas diárias no próximo dia 12 de julho, e pelos de Rio Maior, que se encontram em luta por tempo indeterminado, até à colocação de mais trabalhadores pela empresa.

No caso de Santarém, Almeirim e Alpiarça, em que o sindicato identifica 12 carteiros em falta para assegurar o cumprimento do serviço, na quinta-feira vai ser decidido “o que fazer a seguir”, porque “até agora a empresa fez ouvidos moucos e não tem nada a acrescentar ao que tinha há três semanas”, disse.

“O correio continua encaixotado. Estamos preocupados porque há milhares de correspondências para entregar, mas não temos outra hipótese”, afirmou Dina Serrenho, para quem a forma de luta adotada pelos carteiros foi “uma maneira de chamar a atenção” da população e dos autarcas, que também “têm uma quota parte de responsabilidade no que diz respeito à qualidade de serviço que não está a ser cumprida”.

Segundo a sindicalista, esta forma de protesto está a “custar muito” aos trabalhadores, não só financeiramente, pelo que recebem a menos no final do mês, mas também “no aspeto psicológico”, dada a “pressão, quer da população, como do facto de [se] ter encaixotado milhares de correspondências” que queriam estar a colocar na rua.

Dina Serrenho afirmou que os pouco mais de 30 carteiros deste centro de distribuição – cerca de metade dos existentes “há três ou quatro anos” – são confrontados com giros cada vez maiores, e explicou que uma resposta imediata exigiria a substituição dos sete trabalhadores “ausentes já há muito tempo” e dos postos de trabalho que ficaram vagos por morte ou reforma e que nunca foram ocupados.

Sobre a explicação dada pela empresa, que alegou dificuldades na contratação de trabalhadores, a sindicalista afirmou que isso só acontece porque “não lhes são dadas condições”.

“Esta empresa neste momento está a roçar a precariedade. Todo o trabalhador que para aqui vem é precário. Inclusivamente temos trabalhadores que têm contratos à semana porque a empresa não se digna a fazer contratos e recorre a trabalho externo, a prestadores de serviços”, declarou.

Dina Serrenho afirmou que o sindicato recebeu já a solidariedade dos presidentes das Câmara Municipais de Almeirim, Pedro Ribeiro (PS), e de Alpiarça, Mário Pereira (CDU), tendo o presidente do município escalabitano, Ricardo Gonçalves (PSD), declarado hoje igualmente preocupação em relação à situação vivida neste centro de distribuição.

“É importante que também as autarquias se envolvam no processo e exijam à empresa que cumpra aquilo que está estipulado no contrato, que é cumprir qualidade de serviço a todos os cidadãos, o que neste momento não está a acontecer”, afirmou.

Dina Serrenho referiu o papel “essencial” dos carteiros durante a pandemia da covid-19, assegurando diariamente a entrega de correspondência e de todo o tipo de encomendas, sem que a empresa dirigisse “uma palavra de reconhecimento”.

O secretário-geral do SNTCT, Vítor Narciso, presente no protesto, disse à Lusa que a situação vivida em Santarém é o “espelho do que se passa em todo o país ao nível da distribuição e do atendimento, com a diminuição de trabalhadores e da qualidade do serviço”.

Vítor Narciso estimou em “900 a 1.000” os carteiros em falta a nível nacional, acusando a empresa que “não querer fazer um esforço” para contratar, já que o pagamento do salário mínimo nacional a pessoas que trabalham “ao sol e à chuva” não é atrativo.

