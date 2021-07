Covid-19: Mais de dois mil casos, quatro mortos e subida nos internamentos

Portugal regista hoje 2.362 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, um valor semelhante a dados de meados de fevereiro, quatro mortos com covid-19 e um aumento nos internamentos.

Desde o dia 17 de fevereiro, quando se registaram 2.324 contágios, que o número de novos casos diários não ultrapassava os dois mil.

No boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) assinala-se que estão hoje internadas 504 pessoas com covid-19, mais 12 do que na terça-feira, 120 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais uma.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 56,5% do total das novas infeções, concentrando 1.336 novos casos.

Os dados revelam também um aumento substancial do número de casos na região Norte, que tem hoje 435 novas infeções, na região do Algarve, com 254 casos e na região Centro, com 224.

As quatro mortes nas últimas 24 horas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (3) e na região Autónoma da Madeira.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 1.337 casos ativos, totalizando 33.471 e que 1.021 foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 828.990 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.096 pessoas e foram registados 879.557 casos de infeção.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde subiu em 2.166, totalizando 53.275.

A incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal continental continua a subir, estando hoje nos 176,9 casos por 100.000 habitantes, assim como na totalidade do território que é agora de 172,8, revelam dados oficiais.

Na segunda-feira, a incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal continental estava nos 161,7 casos por 100.000 habitantes, enquanto o valor para a totalidade do território se situava nos 158,5.

De acordo com o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o índice de transmissibilidade (Rt) mantém-se nos 1,14 em todo o território nacional e sobe de 1,14 para 1,15 em Portugal continental.

Os dados do índice de transmissibilidade e da incidência a 14 dias são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A região de Lisboa e Vale do Tejo com a notificação de 1.336 novas infeções, contabiliza até agora 340.038 casos e 7.263 mortos.

Na região Norte há hoje 435 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 345.825 casos de infeção e 5.365 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 224 casos, acumulando-se 122.107 infeções e 3.027 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 64 casos, totalizando 30.997 infeções e 972 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 254 casos, acumulando-se 24.489 infeções e 365 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 14 casos, somando 9.922 infeções e 70 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 35 novos caso contabilizando 6.179 casos e 34 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 400.849 homens e 478.245 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 463 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.972 eram homens e 8.124 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.221 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.649 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1.540 tinham entre os 60 e os 69 anos.

