Escolas Básica e Secundária de Azambuja integram o projeto “O Mar começa aqui”

A Escola Básica e a Escola Secundária de Azambuja aderiram ao projeto “O Mar começa aqui”, promovido pela Eco-Escolas.

O projeto consiste na pintura de sarjetas dentro do recinto escolar, ou no exterior do mesmo, como forma de passar a mensagem “Tudo o que cai no chão, vai parar ao mar”, com o intuito de alertar para a necessidade de prevenção dos ecossistemas e da biodiversidade em geral, bem como, da qualidade da água doce e salgada. Simbolicamente, as escolas participantes, iniciaram as respetivas pinturas no dia 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos.

É de realçar que as sarjetas são importantes dispositivos de entrada de fluxos de água, dado que garantem o acesso das águas pluviais às redes de drenagem, contudo, são frequentemente objeto de deposição de resíduos, decorrentes do arrastamento das águas da chuva e da atividade humana, como óleos alimentares, plásticos, beatas, entre outros.

A Escola Básica de Azambuja teve como envolvidos no seu projeto os alunos dos 5º, 6º e 7º anos de escolaridade, onde foi realizada uma pintura na sarjeta do pátio da escola, caracterizada por um peixe envolvendo a sarjeta de forma a chamar atenção para a importância da preservação da água no nosso planeta.

Os alunos dos 8º e 9º anos da Escola Secundária de Azambuja, por sua vez, elaboraram uma pintura numa sarjeta na Rua da Fábrica da Cortiça que alerta para o efeito da poluição produzida pelo Homem nos ecossistemas, especificamente na morte de inúmeras espécies animais.

De referir, em ambas as escolas, a colaboração dos professores de Educação Visual e de Educação Tecnológica, bem como das professoras coordenadoras do programa Eco-Escolas.

No âmbito deste projeto, a Câmara Municipal de Azambuja aprovou a seleção da sarjeta/sumidouro que se encontra fora do recinto escolar, e que foi objeto de intervenção, nomeadamente na Rua da Fábrica da Cortiça, na Freguesia de Azambuja. A autarquia como parceira nesta campanha disponibilizou ainda alguns materiais necessários para a realização das pinturas.

