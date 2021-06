Município de Santarém recebe professores do Projeto Erasmus “My Europe – Your Europe – You say”

Trinta e um professores da Bulgária, Espanha, Grécia, Polónia e da Roménia, no âmbito do projeto Erasmus + My Europe – Your Europe – You say (ME-YOU-US), foram recebidos esta quarta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pela vice-presidente da Câmara de Santarém, Inês Barroso, vereadora com o pelouro da Educação.

Coordenado por Ana Torres, docente do Instituto Politécnico de Santarém, o objetivo deste Projeto é ensinar a comunidade escolar, entre os 11 e os 14 anos, no sentido de aprenderem a ser mais compreensivos e mais tolerantes, com respeito pelos direitos humanos.

No final da receção, o grupo de professores realizou uma visita guiada ao Centro Histórico da Cidade, promovida pelo Município de Santarém.

