Escolas de Santarém recolheram 739,5 Kg de rolhas cortiça

Os agrupamentos de escolas do concelho de Santarém foram recebidos hoje, dia 01 de julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no âmbito do encerramento do Projeto “Do Montado à Rolha”, em que recolheram 739,5 Kg de rolhas de cortiça.

A EB do Pereiro, do Agrupamento de Escolas Ginestal Machado ficou em 1º lugar, tendo em conta a percentagem de rolhas recolhidas por aluno, enquanto o Colégio Valle dos Princípes, alcançou o 2º lugar. O 3º classificado foi a EB do Mergulhão, do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano.

As dez escolas que participaram neste projeto foram recebidas por Inês Barroso, Vice-Presidente da Câmara de Santarém e Vereadora com o Pelouro da Proteção Ambiental, que procedeu à entrega de uma mesa de “ténis de mesa”, a todas as escolas participantes, como reconhecimento do seu empenho neste projeto.

O projeto de Educação Ambiental “Do Montado à Rolha” teve como objetivo envolver a comunidade escolar na importância da preservação dos ecossistemas e na promoção da Economia Circular.

Desenvolvido em 2019 e 2020, o Projeto foi muito participado, superando os objetivos do desafio “Rolha a Rolha”, e que vai permitir o encaminhamento de 739,5 quilogramas de rolhas de cortiça para reciclagem na Corticeira Amorim, voltando a ser um produto com valor, cumprindo assim o conceito de economia circular.

As escolas participantes recolheram as seguintes quantidades:

