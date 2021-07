Horários dos espetáculos do In.Santarém mudam das 22h00 para as 21h00

O Município de Santarém informa que devido às taxas de incidência registadas, em termos de COVID-19, que levam à passagem do concelho de Santarém para o Risco Elevado, os horários de alguns espetáculos que vão realizar-se, no âmbito do In.Str. vão ser antecipados em uma hora.

Amanhã, dia 2 de julho (sexta-feira), mantém-se o horário das 17h00 às 22h00, com os Human´Art Artes de Rua, a anunciarem o In. Str 2021, com os seus Malabares e artes circenses, num percurso que tem início no Instituto Politécnico de Santarém, percorre as principais artérias do Centro Histórico da Cidade e que termina na Ex Escola Prática de Cavalaria.

No mesmo dia, o Concerto com os Três Bairros, é antecipado para as 21h00, na Ex EPC – Escola Prática de Cavalaria. O Grupo é composto por Bruno Ribeiro, na voz, João Correia, na viola e Ricardo Gama, na Guitarra Portuguesa. Nasce em Santarém em 2015 e desde o início procurou diferenciar-se dos restantes grupos pela forma de moldar a sua música em torno do fado.

No sábado, dia 3 de julho, mantêm-se os horários da 21ª Gala de Dança da Associação de Dança Desportiva de Tremez – ADDT, este ano, alusiva ao tema “All Together Now”, com sessões às 16h00 e às 19h00, no Convento de São Francisco.

O Município de Santarém apela à responsabilidade de todos os munícipes para o cumprimento das regras em vigor, de modo a que os números voltem a diminuir no nosso Concelho.

