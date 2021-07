In.Str “Volta à Rua” com os Human´Art, Três Bairros e Gala de Dança “All Together Now”

O In.Str. “Volta à Rua” tem início já esta sexta-feira, dia 2 de julho, das 17h00 às 22h00, com os Human´Art – Artes de Rua, a darem início ao In. Str 2021, com os seus malabares e artes circenses, num percurso que tem início no Instituto Politécnico de Santarém, percorre as principais artérias do Centro Histórico da Cidade e que termina na Ex Escola Prática de Cavalaria.

No mesmo dia, às 22h00, há Concerto com os Três Bairros, na Ex EPC – Escola Prática de Cavalaria. O grupo é composto por Bruno Ribeiro, na voz, João Correia, na viola e Ricardo Gama, na Guitarra Portuguesa. Nasce em Santarém em 2015 e desde o início procurou diferenciar-se dos restantes grupos pela forma de moldar a sua música em torno do fado.

Editou, em 2017, o primeiro disco intitulado “O Turno da Noite” e ainda este ano editam o segundo disco, “Sempre a Considerar”. Neste concerto, na cidade de Santarém, a banda vai interpretar temas dos dois discos. As guitarras e a voz podem levar ao engano, no entanto, neste Concerto, os Três Bairros vão mostrar que desta forma tão simples, conseguem ser bem mais do que um grupo de fado.

No sábado, dia 3 de julho, tem lugar a 21.ª Gala de Dança da Associação de Dança Desportiva de Tremez – ADDT, este ano, alusiva ao tema “All Together Now”, com sessões às 16h00 e às 19h00, no Convento de São Francisco.

“All Together Now” é um espetáculo de dança, uma Gala que busca o vigor, a energia, a precisão, o entusiasmo e apuro técnico, com mais de 100 participantes.

Suor com arte, ação, equilíbrio, energia, geometria, tudo isto traduzido numa linguagem coreográfica. Um turbilhão de gestos e movimentos que se eternizam num cenário emocionante.

Um misto daquilo que de melhor já foi feito em Galas anteriores deu corpo a ‘All Together Now’: “Cats”; “High School Musical”, “Conquistadores”; “Máquina do Tempo”, “Eles e Elas”, “Rainhas da Pop”, “África”, “Heróis e Vilões”, “Grease”, todas estas Galas compõem a magia e a diversidade deste espetáculo, tornando-o único e especial.

Nesta Gala, o quotidiano, a paixão e o desporto transformam-se em movimento que aliviam dores emocionais e trazem mais alento às nossas vidas.

Após um ano sem precedentes na história da cultura, onde os salões de dança estiveram vazios, os palcos tristes e os dançarinos em lágrimas, a ‘ADDTremês’ e ‘Phil’s Place Santarém’, decidiram expandir a arte e lutar contra a corrente, envolvendo todos e criando caminhos e oportunidades.

Apesar da imprevisibilidade de um tempo invulgarmente estranho devido à pandemia, este palco de 2021 será o abrigo dos artistas que nele anseiam expor a sua catarse e tocar nos espetadores, com a mesma intenção artística, a mesma entrega e a mesma paixão.

Só existe um fio condutor, algo que faz mover e que consome tudo o que acontece durante todo o espetáculo: o Amor pela Dança!

No Concerto dos Três Bairros (na Ex-EPC) e na Gala “All Together Now” (no Convento de S. Francisco), da Associação de Dança Desportiva de Tremez – ADDT, de devido às medidas de contingência do COVID-19 e de modo a prevenir os contágios, para além do uso obrigatório de máscara, da desinfeção das mãos à entrada e do dever de se respeitar o distanciamento social e os circuitos de circulação, a atribuição de lugar é feita por ordem de chegada.

Não é permitida a entrada de público após o início do espetáculo.

Colabore com o preenchimento do consentimento informado no local (traga a sua caneta), e no final do espetáculo permaneça sentado no seu lugar, e aguarde por indicações do pessoal que está a prestar apoio aos eventos.

A organização adverte que a programação pode sofrer alterações, devido às medidas de contingência do COVID-19.

Consulte aqui o Programa:

https://www.cm-santarem.pt/images/santarem/rpc/2021/Noticias/6_junho/Programacao_IN.STR_21_Volta___Rua_-_imprensa.FINAL-28-06-2021.pdf

