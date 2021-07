NERSANT aprovou Relatório e Contas de 2020 em Assembleia Geral

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, convocou todos os seus associados para a Assembleia Geral da associação, que se realizou de forma virtual no dia 29 de junho, pelas 17h00. Na reunião, foi aprovado o Relatório e Contas relativo a 2020, bem como a proposta da direção para a aplicação de resultados.

Na reunião da Assembleia Geral, liderada pelo Presidente da Mesa, Francisco Mascarenhas, o Presidente da Direção da NERSANT, Domingos Chambel, iniciou a reunião fazendo o resumo da atividade anual da associação, tendo classificado 2020 como “um ano atípico”, devido à pandemia Covid-19. “O ano de 2020 foi excecionalmente negativo, tendo em atenção a pandemia do Covid-19, que condicionou toda a atividade em praticamente metade do ano, para além de ter sido um momento de grande incerteza e dificuldades económicas para a generalidade das empresas e atividades económicas. A NERSANT procurou ajudar, esclarecer e defender os interesses das empresas e da nossa economia, propondo medidas que minimizassem os efeitos nefastos da pandemia, expressando o sentimento e expetativas dos nossos empresários”, referiu Domingos Chambel, acrescentando que “o total dos rendimentos ascendeu a 1.84 milhões de euros, sendo o decréscimo na ordem dos 40% comparativamente a 2019”.

Apesar disso, informou o Presidente da Direção, a associação trabalhou no sentido da adaptação da atividade aos novos desígnios causados pela crise sanitária, tendo iniciado a realização de “feiras virtuais, seminários online, formação digital e reuniões com empresas via telefone ou videoconferência.” “Ainda assim, dinamizámos 18 projetos de apoio à atividade empresarial, no âmbito da formação, internacionalização, inovação e empreendedorismo”, “com o envolvimento grande de empresas, instituições e colaboradores de empresas associadas, num total de 14.913, número superior ao de 2019”.

Na reunião, para além da adaptação à realidade virtual estimulada pela pandemia, o Presidente da Direção destacou o apoio da NERSANT à internacionalização, em especial pela realização virtual do NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo que registou à data, a maior participação de sempre, bem como de outras iniciativas de promoção da internacionalização da região do Ribatejo, suas empresas, produtos e serviços. Também o empreendedorismo continuou a ser uma prioridade da associação em 2020, com este trabalho a resultar na criação de 52 empresas na região. Quanto à formação, 1.611 formandos frequentaram as ações de formação geridas pela associação. O Presidente da Direção da NERSANT elencou ainda a aprovação do PEDES – Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico-Social, que conduz a estratégia da associação em torno de 9 eixos de atuação em prol do setor empresarial, do desenvolvimento regional e do bem-estar social.

Após o resumo da atividade da NERSANT ao longo do ano de 2020, e respeitando a ordem de trabalhos da convocatória da Assembleia Geral, o Relatório e Contas referente a este ano foi aprovado por unanimidade. No exercício de 2020, o resultado líquido foi negativo, tendo sido a aplicação de resultados aprovado para fundo associativo, após explicação e proposta de aprovação do Conselho Fiscal, presidido por Gualter Vasco, em representação da CAIMA, S.A..

Pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2020, o Presidente da Assembleia Geral, Francisco Mascarenhas, propôs, no final da reunião, um voto de confiança e agradecimento à Direção da NERSANT pela forma como foi conduzida a associação, o que foi de igual modo aprovado por unanimidade.

