Potencial turístico do Ribatejo na 2.ª Mostra do Turismo do Ribatejo

Já está online a 2.ª Mostra do Turismo do Ribatejo, certame digital da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém direcionado ao setor da hotelaria e turismo. O objetivo da associação com a dinamização da feira é exponenciar os negócios destes setores de atividade, atraindo visitantes para esta região do país. Estão representados 59 expositores, num total de 354 serviços e produtos em exposição, que podem ser visitados durante todo o mês de julho.

Sendo o setor da hotelaria e turismo um dos mais afetados pela crise económica provocada pela pandemia da Covid-19, a NERSANT decidiu apostar na realização da Mostra do Turismo do Ribatejo, como forma de promover a natureza, o património, a cultura e a gastronomia desta região, através da apresentação das empresas e operadores que trabalham este território.

Nesta que será a segunda edição da Mostra do Turismo do Ribatejo – a primeira foi realizada o ano passado – a NERSANT promove, desta forma, os hotéis, alojamentos locais, restaurantes, empresas de animação outdoor, museus e espaços culturais do Ribatejo, como forma de atrair visitantes para a região.

O certame, realizado pela NERSANT ao abrigo do projeto de promoção turística VIVER O TEJO, está online até 31 de julho, no portal de negócios da associação, Compro no Ribatejo, em https://compronoribatejo.pt/feira/2-mostra-do-turismo-do-ribatejo. Na plataforma, os visitantes podem conhecer a oferta turística da região sem qualquer necessidade de registo prévio, podendo entrar em contacto direto com qualquer das empresas expositoras através do portal.

De referir que a realização de feiras digitais é um serviço prestado pela NERSANT aos seus associados de forma completamente gratuita, sendo que a ausência de custo se estende, no caso da Mostra do Turismo do Ribatejo, aos aderentes ao VIVER O TEJO.

Para mais informações ou esclarecimentos sobre os certames digitais da NERSANT, os interessados devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...