Quero o dinheiro dos bilhetes das touradas de volta!

Sra. Vereadora …..responsável pelo setor de defesa do consumidor da CM Santarém…..:

Sendo a Sra. responsável pela parte de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Santarém, venho por meio deste, solicitar sua intervenção e providências imediatas, em um caso que estou sendo lesado pela organização / Empresa(?) Praça Maior, que vem agindo de forma obscura e desonesta, por favor veja o que está ocorrendo:

1) No dia 28 de Maio de 2021, acessei o website da Ticketline.pt, para compra de 3 ingressos (tickets) para as Corridas de Toiros que seriam realizadas em 12 de Junho de 2021, efetuados os pagamentos no valor de €52,50 (€17,50 por cada) acrescidos de €3,87 referentes a comissão sobre a venda.

2) Como deve ser de seu conhecimento, o evento foi cancelado, tendo eu planejado e escolhido aquele específico dia para atender, pois concidia com meus planos, decidi que não tenho mais interesse em atender o evento, por não haver previsão de marcação e seja o que for decidido, reitero mais uma vez, “Não quero mais atender o evento, seja que dia for e quando for.” Não tenho obrigação de estar presente em uma data em que for conviniente a Praça Maior, eu escolhi aquele dia por que me convinha.Baseado nisso contatei via E-mail a empresa Tickeline via e-mail em 14 de Junho, 2021, solicitando o reembolso das quantias pagas. Recebi a resposta que “o reembolso não seria efetuado.” E que eu contatasse a Praça Maior, o que fiz, imediatamente, via o telefone número 914 xxx xxx, número que consta no panfleto de propaganda.

3) Fui atendido pela Sra. Xxxx, e expliquei a situação, após uma breve consulta que ela fez a seus superiores (sic), fui informado por ela que enviasse um e-mail para ticketline.pt, solicitando o reembolso, após explicar que já o tinha feito e tendo sido reencaminhado para a Praça Maior, ela me sugeriu que fizesse o e-mail para bilhetes@pracamaior.pt, o que fiz no mesmo dia 14 de Junho, enviei o e-mail com cópia anexa para a ticketline.

4) Recebi mais uma vez uma resposta da ticketline, recusando-se a reembolsar e o SILÊNCIO da Praça Maior, nem sequer o meu e-mail foi aberto por eles, até hoje. Tenho feito chamadas quase que diárias para o número 914 xxx xxx (número que consta no panfleto de propaganda.) e atende uma mensagem pedindo para NÃO DEIXAR MENSAGENS, pois não serão respondidas.

5) Na última 6a Feira, dia 18 de Junho, entrei em contato com a CM-Santarém Setor de Turismo, que também é participante e beneficiária do evento, pois lucra em incentivar o turismo e arrecadação de impostos, infelizmente não tenho o nome da pessoa com quem falei, e a Sra. que me atendeu, informou-me que eu entrasse em contato com a Praça Maior, pelo e-mail geral@praçamaior.pt após eu retrucar a sua informação, dizendo que já o havia feito, sem sucesso, ela me sugeriu que eu entrasse em contato com a Santa Casa de Misericórdia, dizendo que esta instituição também é envolvida com o evento. Mesmo eu retrucando que a CM-Santarém/Setor Turismo é participante ATIVA no evento, fui mais uma vez redirecionado.

7) Procuro o telefone da Santa Casa, e sou informado por eles que eles somente “alugam” a Arena de Touros para a Praça Maior e não tem NADA a ver com os eventos. Como vê estou sendo empurrado de um lado para o outro, em um círculo, com nenhum dos envolvidos, querendo assumir a responsabilidade e agir honestamente.

8) E a saga continua, ontem, dia 22 de Junho, envio mais uma vez um e-mail com os destinatários: bilhetes@pracamaior.pt, geral@praçamaior.pt, ticketline@ticketline.pt, ticketline@sapo.pt e geral@cm-santarem.pt (aka: Camara Municipal de Santarem), recebendo apenas respostas de Ticketline mais uma vez recusando-se a reembolsar e da CM Santarém, assinado pela Sra. Xxxxxx Xxxxxx dizendo que o reembolso é de responsabilidade da Praça Maior, após responder, expressando minha insatisfação com a sua resposta e que eu já o havia feito sem qualquer sucesso, recebi outro e-mail assinado pela Sra. Margarida Henriques informando que o meu e-mail foi REGISTADO E REENCAMINHADO PARA O SERVIÇO COMPETENTE (???)

9) Hoje, dia 22 de Junho sem qualquer informação de nenhuma das partes, salvo que MEU DINHEIRO não será devolvido, mais uma vez tentei o número 914 xxx xxx (número que consta no panfleto de propaganda.), fui atendido por uma senhora que demonstrou claramente insatisfação com meu contato e muita falta de educação, informando me que este número NÃO TEM NADA A VER COM A PRAÇA MAIOR! desligando imediatamente. Creio que esta reação mostra claramente de que a PRAÇA MAIOR está apropriando-se de meu dinheiro, que por sinal custou-me para ganhar muito trabalho árduo, suor e lágrimas de sangue.

Sra. Vereadora, como pode ver, estou sendo claramente sendo vítima de um golpe desonesto e imoral, pois a Praça Maior tem meu dinheiro em sua posse e se recusa a devolver, mais uma vez reafirmo de que NÃO TENHO INTENÇÃO DE ATENDER O EVENTO EM QUALQUER DATA QUE PORVENTURA VENHA A SER ANUNCIADA, tenho ressentimentos pela resposta inicial da CM Santarém, pois mesmo da morada da Praça Maior constar em um imóvel pertencente a CM Santarém, ASSOCIAÇÃO PRAÇA MAIORCIES – Sala 12 Antiga Escola Prática de Cavalaria, 2005-246 Santarém, insiste em dizer que não tem nada a ver com o evento, uma atitude não muito apreciável que de certa forma, me leva a pensar em uma espécie de associação ou conluio.

Coloco me a sua disposição e aguardo seu contato e providências o mais breve possível. Informo também que este e-mail será publicado em jornais e redes sociais, óbviamente ocultando se nomes e outras informações pessoais dos envolvidos.

Respeitosamente subscrevo-me

Luiz Fernando Mattos

