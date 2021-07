Remoção de fibrocimento inicia-se nas escolas de Santarém

O auto de consignação para as empreitadas de remoção e substituição do fibrocimento na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, E.B. 2,3 D. Manuel I – Pernes, E.B. 2,3 Mem Ramires e E.B. 2,3 Alexandre Herculano foi assinado hoje, dia 01 de julho, com a empresa Empribuild, Lda.

Os prazos de execução variam entre os 120 e 180 dias, consoante as escolas.

A Câmara de Santarém assinou ainda o auto de consignação com a empresa CPW Engenharia, Lda., no passado dia 23 de junho, para realizar a empreitada de remoção e substituição do fibrocimento na E.B. 2,3 D. João II, com um prazo de execução de 120 dias.

Com um investimento total de aproximadamente 886 mil euros, o Município de Santarém continua a realizar diversas intervenções de melhoria no parque escolar do concelho, nas quais se inclui a remoção do fibrocimento, garantido, desta forma, uma maior segurança para a comunidade educativa.

