Reportagem – A festa do futebol na final da Taça do Ribatejo (vídeo)

A final da Taça do Ribatejo em futebol realizou-se no estádio municipal do Cartaxo, no dia 27 de junho, entre as equipas da Glória do Ribatejo e do Rio Maior.

A partida trouxe de volta a festa do futebol no distrito de Santarém. Os adeptos da Glória estiveram em maioria, esgotaram os lugares disponíveis no estádio e fizeram a festa nas bancadas. A partida foi no geral equilibrada, acabou com um empate a um golo e teve de ser decidida por penaltis.

O Rio Maior falhou uma das grandes penalidades e o Glória marcou todas, ganhando assim a final. Foi a primeira vez que o clube ganhou a Taça do Ribatejo, vitória que provocou uma explosão de alegria dentro e fora do campo.

Para a Associação de Futebol de Santarém, a festa da final da Taça deve servir de catalizador para a nova época 2021/2022.

