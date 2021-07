Sextas de Cinema regressam ao Centro Cultural do Cartaxo

O cinema está de volta ao Centro Cultural. Drama, policial, comédia ou documentário são as propostas para preencher as suas noites de sexta-feira. A tela ilumina-se sempre às 21h30.

2 julho

O Sal das Lágrimas

O SAL DAS LÁGRIMAS

De Philippe Garrel

Drama | 101 min. | 2020 | P/B | M/12

As primeiras conquistas de um jovem e a paixão que tem pelo pai. Esta é a história de um jovem da província, Luc, que vai a Paris para se candidatar à Escola Boulle. Na rua, encontra Djemila, com quem vive uma aventura. De regresso a casa do pai, reencontra uma ex-namorada, Geneviève, enquanto Djemila alimenta a esperança de o rever. Quando recebe a notícia da entrada na Escola Boulle, vai para Paris e abandona a namorada que está grávida…

Festival de Berlim – Competição Oficial

9 julho

A Troca das Princesas

A TROCA DAS PRINCESAS

De Marc Dugain

Drama | 101 min. | 2017 | M/12

Em 1721, o Regente de França, numa tentativa de selar a paz com Espanha, oferece ao rei espanhol, um casamento entre os herdeiros Luís XV, de 11 anos, e Mariana Victoria, a infanta espanhola de 4 anos. O Regente propõe também a sua filha, Mademoiselle de Montpensier, de 12 anos, ao Príncipe das Astúrias, o herdeiro do trono de 14 anos. Madrid responde com entusiasmo às propostas. A troca das princesas realiza-se numa pequena ilha, entre os dois países. Mas nada corre como planeado.

16 julho

Notre Dame de Paris

NOTRE DAME DE PARIS

De Valérie Donzelli

Comédia | 90 min. | 2019 | M/12

Maud Crayon, uma arquiteta falhada e mãe solteira, com um ex-marido fraco e ainda demasiado presente na sua vida, sonha com um milagre que mude esta realidade. E é então que ganha o concurso para a renovação do adro da catedral de Notre Dame de Paris e reencontra o charmoso ex-namorado, Bacchus. Terá que revelar os seus sentimentos a ambos os ex-companheiros para poder viver feliz para sempre.

Festival de Locarno

23 julho

Roubaix, Misericórdia

ROUBAIX, MISERICÓRDIA

De Arnaud Desplechin

Drama . Policial | 119 min. | 2019 | M/14

Roubaix, uma noite de Natal. O comissário Daoud percorre a cidade que o viu crescer. Carros incendiados, altercações… Na esquadra, um novo elemento, Louis Coterelle, acaba de chegar. Daoud e Louis vão investigar a morte de uma idosa. Duas jovens mulheres, Claude e Marie, são interrogadas. Pobres, alcoólicas, amantes.

Festival de Cannes

César – Melhor Actor

30 julho

Billie

BILLIE

De James Erskine

Documentário | 98 min. | 2019 | M/14

Billie Holiday é uma lenda do jazz e uma das grandes vozes do século XX. Nos anos 70, a jornalista Linda Lipnack Kuehl gravou mais de duzentas horas de entrevistas com pessoas que tinham convivido com Billie: músicos, amigos, família, amantes. Essas entrevistas são agora reveladas pela primeira vez, juntamente com atuações e imagensde arquivo restauradas e constituem um retrato único da vida tumultuosa e do talento de Billie Holiday.

Bilhetes | 3 Euros

Horário da bilheteira

Quarta a sábado – 15h00 às 20h00

Localização e contactos

Centro Cultural Município do Cartaxo

Rua 5 de Outubro, 2070-059 Cartaxo

Tel. 243 701 600

ccultural@cm-cartaxo.pt

No âmbito da pandemia da doença Covid-19, o Centro Cultural do Cartaxo recebe o público cumprindo regras e medidas de segurança de acordo com o seu Plano de Contingência. Consulte-o no site da Câmara Municipal do Cartaxo

https://bit.ly/309gOJR

