“Vamos Cuidar do Planeta” – Jovens da região entregam Carta de Corresponsabilização na Assembleia da República

Os deputados do PAN, recebem esta quinta-feira na Assembleia da República, um grupo de jovens, que em representação dos restantes alunos que foram parte integrante do projeto «Vamos Cuidar do Planeta», terão a possibilidade de entregar em mão a Carta de Corresponsabilização dos Jovens e Manifesto Político, na qual estão refletidas as preocupações ambientais de mais de 3.600 alunos do ensino básico da rede Vamos Cuidar do Planeta, fruto de um trabalho exaustivo durante o ano letivo 2020/2021, tendo sido elaborada num processo de participação colaborativa entre os delegados à Conferência Nacional «Vamos Cuidar do Planeta».

Imagem da Conferência Nacional

Esta carta será entregue por dois alunos de dois dos projetos que participaram na Conferência Nacional de Jovens, das escolas EB 2/3 Marcelino Mesquita do Cartaxo – com o tema: ‘Ajuda reciclando: colocação de ecopontos no recinto escolar e reutilização de Materiais’, e das escolas EB 2/3 de Alcanede e 3B 2/3 D. Manuel de Pernes – com o tema: ‘Javalis na região – praga ou oportunidade?’, fazendo-se acompanhar pelos professores que os auxiliaram na elaboração do seu projeto, contando também com a presença do presidente da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), Joaquim Ramos Pinto, e a Gestora de Projeto «Vamos Cuidar do Planeta», Caro- lina Varela.

A Carta de Corresponsabilização e Manifesto Político é o resultado do trabalho de um grupo muito alargado de jovens, que em conjunto, e distribuídos pelas diferentes escolas, trabalharam na exploração da reutilização e eficiência dos recursos disponíveis, para irem sempre de encontro a um comportamento ambientalmente responsável e socialmente justo. Este documento pretende assumir aquilo a que estes jovens se comprometem e o que exigem dos representantes políticos e instituições, para que sejam definidas políticas e encontradas práticas com mais rapidez e eficiência, perante a crise ambiental que atravessamos.

Imagem da Conferência Nacional promovida pela ASPEA

Esta receção terá como momentos altos, em primeiro lugar a apresentação dos projetos das escolas que vão estar presentes, entrega e apresentação da Carta e como momento final, aguarda-se do PAN uma palavra sobre o seguimento que esperam dar aos projetos e apelos deixados pelos jovens, e quais as iniciativas legislativas contam poder apresentar.

O presidente da ASPEA, Joaquim Ramos Pinto, assume que a entrega presencial da Carta na Assembleia da República será um momento muito importante para estes jovens em idade escolar, que podem assim sentir-se realmente parte integrante da solução. “O nosso objetivo enquanto associação de Educação Ambiental, e especialmente com este projeto, é o de facilitar o alcance destes jovens ao diálogo e acesso ao espaço político, para que sendo eles a voz do futuro, devem ser considerados, também, a voz do presente, e se possam dotar de ferramentas que lhes permitam desde já fomentar a sua consciência ambiental a atitude cívica nas respostas às soluções para o enfrentamento da crise ambiental em geral e da crise climática em particular”, refere o dirigente da ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental.

Conferência Nacional de Jovens – Vamos Cuidar do Planeta! que resultou na Carta de Corresponsabilização que publicamos em baixo na integra.

Carta de Coresponsabilização dos jovens

Nós, jovens dos concelhos de Cartaxo, Benavente, Santarém, Almeirim e Salvaterra de Magos, presentes na Conferência Nacional de Jovens, que está a decorrer nos dias 4 e 5 de junho, vimos dirigir-nos aos nossos representantes políticos e decisores públicos.

Esta conferência insere-se no âmbito do projeto “Vamos Cuidar do Planeta!”, que promove a cultura democrática e a consciência cívica numa base de corresponsabilização dos jovens para participação nas tomadas de decisão política.

Durante a preparação desta conferência, nas nossas escolas, detetamos muitos problemas socioambientais em cada comunidade. Assim, tentamos encontrar soluções sabendo que é possível reparar a situação do planeta com um esforço individual e compromisso coletivo – nosso, dos jovens, mas também dos decisores políticos.

Alguns dos problemas locais identificados foram: as elevadas emissões de CO2, a utilização excessiva de plástico, a poluição industrial e de transportes, a poluição dos espaços públicos, a falta de incitação à separação de resíduos e problemas de aproveitamento e regulação de espécies, e agora, uma poluição excessiva de máscaras, devido à pandemia.

Para solucionar estes problemas, nós comprometemo-nos a:

Reduzir a nossa pegada ecológica, indo uma vez por semana de bicicleta para a escola, inspirados pelo projeto #escolabybike, da escola EB2/3 de Marinhais, do concelho de Salvaterra de Magos.

Sensibilizar a comunidade local para a correta separação dos resíduos, alertando para a limpeza dos espaços públicos, a importância dos ecopontos nas escolas e de depósitos para máscaras descartáveis e a recolha de tampas, seguindo o exemplo das escolas EB2/3 Marcelino Mesquita do Cartaxo, EB2/3 Conde de Ourém, EB 2/3 Duarte Lopes, de Benavente e EB2/3 Febo Moniz, de Almeirim.

Reutilizar ao máximo materiais nas atividades da escola, inspirados pelo projeto “Ajuda Reconstruindo”, da Escola Marcelino Mesquita.

Consciencializar os nossos colegas e pessoas à nossa volta para as boas práticas ambientais.

Sensibilização do poder local e regional, dando voz à nossa comunidade para a necessidade de controlar a densidade populacional do javali, passando este a ser visto como uma oportunidade e não como uma praga – no seguimento do trabalho desenvolvido pelo Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques.

Tal como nós nos comprometemos a estas medidas, gostaríamos que vossas excelências, decisores políticos e nossos representantes, se comprometessem a:

Ouvir a nossa voz e reunir com grupos de jovens antes das tomadas de decisão, incluindo as nossas propostas nos vossos planos.

Criar um espaço institucional para envolver os jovens no debate político.

Criar um espaço na televisão pública, dando voz aos jovens através dos seus projetos e propostas como parte das soluções.

Sabemos que vamos cumprir estas medidas, mas só com as mudanças do presente é que podemos conseguir as soluções do futuro.

Todos juntos, “Vamos Cuidar do Planeta!”

«Se não formos nós, então quem? Se não for agora, então quando?»

