Xira Golfe organiza prova da 1.ª divisão do Golfe Nacional em parceria com a PGA Portugal

O Xira Golfe – Clube de Golfe de Vila Franca de Xira celebrou uma parceria com a PGA Portugal para a organização de uma prova do golfe profissional a nível nacional, o Open XiraGolfe & Pro/Am 2021, em Julho.

A fase de apuramento para o PRO/AM realizar-se-á nos próximos dias 17 e 18 de Julho, nos campos de golfe de Santo Estevão e Riba (Oaks), respectivamente e o PRO/AM irá decorrer no dia 24 de Julho, no campo de golfe de Santo Estevão. Os dois primeiros classificados em gross, de cada dia do apuramento, têm entrada directa para a competição principal com os profissionais, o Open XiraGolfe, nos dias 25 e 26 de Julho. Para o PRO/AM terão entrada directa os primeiros 20 classificados de cada dia do apuramento, em NET.



Ao todo, são 5 dias de golfe, ao nível da 1.ª divisão do golfe nacional, repartidos em dois fins-de-semana e que distribuem 7.000€ em prémios monetários aos jogadores profissionais e outros prémios bastante aliciantes nas provas de apuramento.

Xira Golfe

O Xira Golfe – Clube de Golfe de Vila Franca de Xira, foi fundado há 13 anos, conta com perto de 200 sócios praticantes e tem uma academia com jovens de escolas da sua área de intervenção. Um clube com visibilidade nacional incluindo junto da própria Federação, organiza regularmente competições entre clubes e dá agora um salto ao inovar partilhando a organização de uma prova com a própria PGA Portugal.

Habitualmente os clubes dos campos apenas cedem a utilização do espaço. O Xira Golfe eleva, assim, o nível competitivo das suas provas ao organizar uma prova ao mais alto nível do golfe nacional. A prova é aberta a todos os jogadores nacionais mantendo algum espaço para entrada dos sócios do clube e outros jogadores amadores, nas fases de apuramento.

É assim uma prova exigente quer em termos de organização, quer em esforço financeiro do Xira Golfe, que afirma o concelho e a cidade de Vila Franca de Xira no panorama do golfe nacional, refere o Clube em nota de imprensa.

Precisamente pela sua sede ser em Vila Franca de Xira, trabalhando em estreita colaboração com a Câmara Municipal desta cidade, o Xira Golfe conseguiu o apoio desta autarquia que assim se junta a empresas patrocinadoras do concelho, como a Cimpor e a Engibuilt Construções, para além de outras: a SPintos Engenharia e Construção, JFS (Distribuidor Samsung Climate Solutions), Caisd’Afurada, Imosteel e APS Media.

