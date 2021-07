Grupo Parlamentar do PS na NERSANT para conhecer realidade empresarial do distrito

Ana Catarina Mendes, presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República, esteve esta sexta-feira, 2 de julho, de visita ao distrito de Santarém. A líder parlamentar reuniu com a direção da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, onde teve a oportunidade de conhecer o tecido económico da região, as suas problemáticas, bem como o parecer da associação quanto à sua resolução.

Com o objetivo de fazer um balanço e avaliação do ponto de situação do impacto da governação socialista no território, o Grupo Parlamentar do PS, liderado pela sua Presidente, Ana Catarina Mendes, esteve no distrito de Santarém no dia 02 de julho. Um dos pontos do programa deste périplo pelo distrito foi a realização de uma reunião com a Direção da NERSANT, com o objetivo de conhecer a realidade empresarial e as problemáticas ligadas à economia deste território.

Ana Catarina Mendes, a Presidente do Grupo Parlamentar do PS, foi recebida na sede da NERSANT em Torres Novas, onde a esperava a comitiva de empresários que integram a Direção da NERSANT, liderada pelo seu Presidente, Domingos Chambel.

Na reunião, o Presidente da Direção começou por dar a conhecer o tecido empresarial da região, apontando a “heterogeneidade da economia ribatejana – a Lezíria do Tejo mais focada no setor agroalimentar e o Médio Tejo, nos serviços – que tornou esta região mais resistente à crise económica provocado pela pandemia Covid-19”. “Se no Médio Tejo houve uma redução das exportações, a Lezíria do Tejo, com o seu potencial agroalimentar, aumentou as exportações durante a pandemia, o que resultou na redução total das exportações regionais em 6,56%, metade da média nacional”, fez saber Domingos Chambel.

O Presidente da Direção referiu ainda que a NERSANT tem vindo a acompanhar a evolução da atividade das empresas e a forma como estão a reagir à pandemia através do lançamento de inquéritos à atividade económica dos seus associados. Tendo em conta os dados do último inquérito, revelou Domingos Chambel, “a maioria das empresas associadas não está em layoff e prevê manter postos de trabalho”.

Quanto aos maiores problemas da região e que devem carecer de intervenção governativa, Domingos Chambel levantou, em primeiro lugar, dificuldades no âmbito das infraestruturas e acessibilidades, nomeadamente com a Ponte da Chamusca, “problema que urge resolver”. É fundamental que se realize a ligação da A13, em Almeirim, ao IC3, junto a Vila Nova da Barquinha. A ausência desta ligação está a empurrar 900 camiões por dia para cima do tabuleiro da ponte da Chamusca, que não tem essa capacidade. Por outro lado, 400 camiões carregados de resíduos – muitos deles perigosos -, circulam na Nacional 118 e atravessam a malha urbana de Almeirim, Alpiarça e Chamusca, rumo ao Eco Parque do Relvão, na Carregueira, concelho da Chamusca, que recebe resíduos de todo o país”. “Esta ligação já esteve projetada, e agora, nem sequer está no Plano Nacional de Investimentos. É urgente revitalizar este investimento”, disse.

O líder da associação empresarial focou-se de seguida em algumas problemáticas com as quais o desenvolvimento económico se debate e que se relacionam em grande escala com o facto “de todos os concelhos do distrito, com exceção de dois, terem perdido população”, sendo, por isso, muito difícil encontrar mão-de-obra qualificada neste território. “Mesmo antes da pandemia, já não tínhamos pessoal para trabalhar”. “No nosso plano estratégico, esta é uma das nossas prioridades: atrair população através da oferta de formação de excelência, em consonância com os interesses das empresas, com os privados a ter uma palavra na decisão dos cursos a ministrar”, fez saber o Presidente da Direção da NERSANT, acrescentando que este deve ser um projeto integrado “com um plano de mobilidade e com um plano habitacional”. “Só assim – com formação e mão-de-obra qualificada no território – conseguiremos que o Ribatejo seja a plataforma logística de excelência em Portugal. Temos todas as condições para isso: excelentes infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e até aéreas, com o aproveitamento do aeródromo de Tancos para o transporte de mercadorias”.

A Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República, Ana Catarina Mendes, escutou todas as preocupações da Direção da NERSANT, tendo feito na reunião “um voto de empenhamento” para transmitir e trabalhar as necessidades das empresas e do território do Ribatejo, junto do Governo.

