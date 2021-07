Mais de 10 mil visitas nas feiras empresariais digitais da NERSANT em junho

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém dinamizou em junho, na sua plataforma de negócios Compro no Ribatejo, três feiras digitais em simultâneo: a Feira Empresarial Ourém+Digital, a 2.ª Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo e a FERSANT Digital, tendo os certames recebido, no seu conjunto, mais de 10 mil visitas.

Com o objetivo de apoiar a digitalização dos negócios das empresas da região, a NERSANT iniciou no ano passado a realização de certames virtuais para que as suas empresas associadas pudessem apresentar os seus negócios e colocar no mercado, fortemente abalado pela crise pandémica do Covid-19, os seus produtos e serviços.

A estratégia veio para ficar, com a associação a manter a realização de feiras digitais. Em junho passado, a associação levou a efeito três certames: a Feira Empresarial Ourém+Digital, certame de âmbito local dinamizado em parceria com o Município de Ourém e que teve como propósito dinamizar e economia deste território, a 2.ª Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo, com o objetivo de dar a conhecer a oferta agroalimentar da região do Ribatejo, e a FERSANT Digital, que pretendeu dar a conhecer as empresas expositoras na edição presencial do evento, que decorreu de 9 a 13 de junho, no CNEMA, em Santarém.

No total, os três certames receberam 10.987 visitantes, sendo os mais visitados os dois certames de maior duração e com maior número de empresas, produtos e serviços representados. A Feira Empresarial Ourém+Digital e a 2.ª Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo realizaram-se ao longo de todo o mês de junho, tendo a primeira contado com a participação de 85 empresas e apresentado 580 artigos e a segunda, contado com a participação de 72 expositores e 371 produtos. A Feira Empresarial Ourém+Digital foi a mais visitada, com o registo de 4778 visitas e a 2.ª Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo, registou 4102 visitas.

A FERSANT Digital iniciou paralelamente à edição física do certame, tendo, desta forma, decorrido de 9 a 30 junho. O certame contou com a participação de 31 empresas e com uma montra de 196 produtos e serviços. Esta feira virtual registou 2107 visitas.

De referir que os certames virtuais da NERSANT decorrem na plataforma de negócios Compro no Ribatejo (https://compronoribatejo.pt/), e são de participação gratuita para associados NERSANT. Os interessados em saber mais informações sobre as condições de participação, devem consultar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507.

Em julho está a decorrer a Mostra do Turismo do Ribatejo com a participação de 60 empresas e está ainda prevista a realização, em setembro, da 3.ª edição da FERSANT Digital. Em outubro, realizar-se-á a 1.ª Feira Empresarial Digital do Sorraia e em novembro, a 2.ª edição da Ribatejo Trade Market.

