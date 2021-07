Município de Azambuja integrou 5 munícipes portadores de deficiência ou incapacidade no âmbito do Programa “Emprego Apoiado em Mercado Aberto”

O Município de Azambuja já integrou cinco munícipes portadores de deficiência e/ou incapacidade e com capacidade de trabalho reduzida, no âmbito do Programa “Emprego Apoiado em Mercado Aberto”.

Estes colaboradores desenvolvem funções nas categorias de assistentes operacionais, na área de limpeza, ajudante de eletricista e serviços gerais, bem como, na categoria de assistente técnica.

Os contratos contam com o apoio técnico e comparticipação financeira do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, que possibilitam a estes colaboradores, o exercício de funções que lhes permitem aumentar a sua autoestima, motivação e qualidade de vida, em regime de emprego apoiado e integrados na organização. De acordo com as normas legais em vigor no âmbito da contratação de pessoas com deficiência ou incapacidade da Medida Emprego em Mercado Aberto, os contratos serão objeto de uma avaliação a cada três anos.

É de referir que a Autarquia tem como princípio a responsabilidade social para com os agregados e pessoas residentes no concelho e que, encara estas iniciativas como a promoção da inclusão e bem-estar de todos os indivíduos. Neste contexto, a medida enquadra-se, simultaneamente, nos objetivos do plano municipal para a igualdade “Azambuja + Igual” que o município está a implementar, acreditando num futuro igualitário para todos, independentemente das suas fragilidades.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...