Open call – Inscrições abertas para Residências Artísticas em Azambuja

No âmbito do programa cultural denominado “Artéria – Artes ao Vivo”, o Município de Azambuja irá acolher 4 Residências Artísticas nas áreas de arte urbana, dança, estátuas humanas e cinema documental, cujas inscrições estão abertas. Este projeto está, igualmente, integrado na “Programação em Rede”, uma iniciativa da CIMLT – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, que conta com o apoio da União Europeia (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), através do Portugal 2020 e Alentejo 2020.

A participação nas residências artísticas tem como requisito a idade mínima de 15 anos, e cada residência terá um limite de 10 elementos. A seleção dos participantes será feita por ordem da data de inscrição. As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento da ficha de inscrição disponível em ‘cm-azambuja.pt’ e enviar para o email turismo@cm-azambuja.pt.

A primeira residência artística será o Atelier “Dançar com… as vindimas”, que decorrerá de 17 a 21 de agosto, na Casa do Povo de Aveiras de Cima.

Este atelier será dinamizado pela Academia de Dança e Expressão Corporal do Círculo Cultural Scalabitano e tem como objetivos promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais, promover a inovação e a experimentação artística, melhorar a coordenação motora, aumentar a concentração, flexibilidade e resistência corporal e desenvolver a sensibilidade musical.

Estas capacidades serão desenvolvidas e trabalhadas para que, durante os 5 dias, seja preparada a montagem de um espetáculo sobre o tema “as vindimas”, que será apresentado ao público, no dia 21 de agosto, em Aveiras de Cima. Para participar neste atelier terá de submeter a sua inscrição até ao dia 6 de agosto.

O Workshop de Arte Urbana decorrerá de 7 a 11 de setembro, também na Casa do Povo de Aveiras de Cima e será dinamizado pelo artista de artes plásticas e multimédia BIGOD (João Domingos).

Os participantes neste workshop poderão contar com uma introdução à técnica de stencil (como nasceu, a sua evolução,…), uma experimentação de corte de stencil, pintural em stencil e por fim, a escola de uma imagem para pintura em mural.

Esta técnica será aprofundada e desenvolvida com os residentes, com o objetivo de retratar a “Praça da Jorna”, utilizando a técnica de stencil para pintura de um mural, que será apresentado ao público, no dia 11 de setembro, em Aveiras de Cima. Para participar terá de realizar a sua inscrição até ao dia 27 de agosto.

De 27 a 11 de setembro, terá lugar a residência artística de Estátuas Humanas “Valoriz’Arte”, que decorrerá na Casa da Juventude, em Azambuja e será dinamizada pelo grupo de animação Quideia.

Esta residência tem como objetivo preparar e elaborar fatos, maquilhagem, performance, construção de personagens, ética e postura de trabalho, ferramentas que ajudarão os residentes na construção de arte performativa de estátuas vivas, cujo tema será “personagens históricas do Concelho de Azambuja”. À semelhança das anteriores, contará com uma apresentação em público, no dia 1 de outubro, em Azambuja. Para participar terá de realizar a sua inscrição até ao dia 17 de setembro.

O Cinema Documental, é a última residência deste programa, que terá lugar de 4 a 8 de outubro, na Casa da Juventude de Azambuja e dinamizada pela associação Waves of Youth – Miguel Canaverde e Pedro Mourinha.

Esta residência terá como objetivos criar métodos de trabalho em equipa, aquisição e desenvolvimento de competências básicas, profissionais e sociais, que serão trabalhadas e desenvolvidas para a criação de um filme, ligado ao tema do património do concelho, que será apresentado ao público no dia 16 de outubro, em Azambuja. Para participar terá de submeter a sua inscrição até ao dia 24 de setembro.

