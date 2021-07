Piscinas municipais descobertas reabrem no domingo no Cartaxo

A área descoberta das piscinas municipais vai reabrir no dia 4 de julho, domingo.

A reabertura das piscinas municipais descobertas foi decidida com o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil, que manteve o Plano de Contingência definido em 2020 para este espaço de lazer.

A reabertura das piscinas municipais descobertas voltou a ser ponderado “de acordo com a situação epidemiológica. A abertura que habitualmente se faz no dia 10 de junho, foi novamente retardada de acordo com as recomendações do Serviço Municipal de Proteção Civil. O plano de contingência aprovado para a época balnear de 2020 mantém-se, cumprindo todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde”, explicou o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, destacando o modo como os banhistas, em 2020, “cumpriram todas as regras definidas e como os trabalhadores foram essenciais para que as piscinas se tenham mantido em funcionamento durante o verão passado”.

Para Pedro Magalhães Ribeiro, a reabertura justifica-se “pela importância deste espaço de lazer para as famílias, em especial para os mais jovens que, muitas vezes, não têm possibilidades económicas que lhes permitam sair do concelho em período de férias”.

O autarca assegura que “o Serviço Municipal de Proteção Civil, em parceria com a autoridade de saúde, manterá especial atenção ao cumprimento das regras definidas. A situação epidemiológica no país obriga a que todos estejamos conscientes que caso o número de novos casos no concelho continue a crescer, este equipamento, tal como outros, poderá ter um agravamento das regras a cumprir, limitação de horários ou poderá, mesmo, vir a encerrar”.

Plano de Contingência impõe cumprimento de regras a banhistas e trabalhadores

A capacidade máxima de utilização diária é de 200 pessoas, sendo o controlo efetuado através da cedência de pulseiras de controlo fornecidas a todos os utilizadores na bilheteira. Para evitar a concentração de pessoas, os circuitos estão definidos e identificados, sendo obrigatório respeitar a distância entre banhistas que não pertençam ao mesmo grupo e de 3 metros entre chapéus de sol.

A limpeza e higienização do espaço volta a ser reforçada, com especial atenção às áreas de circulação e zonas de maior contacto, existem dispensadores com solução desinfetante em diversos pontos do espaço.

Consulte o Plano de Contingência Piscinas Municipais do Cartaxo – Área Descoberta na íntegra

https://bit.ly/2PX66Sj

