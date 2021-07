Festival Entre Quintas alia a excelência do vinho e da música

A 2.ª edição do Festival Entre Quintas iniciou-se, esta sexta-feira, 2 de julho, com a apresentação de um vinho branco Tejo, proveniente da melhor barrica de casta Fernão Pires, da Quinta do Casal Branco, e a melhor barrica de Arinto, da Casa Cadaval com o mesmo nome, numa edição limitada de 400 garrafas e exclusivamente disponíveis em unidades magnum.

A cerimónia de apresentação ficou a cargo das equipas de enologia da Quinta do Casal Branco e da Casa Cadaval, que contou com presença da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque.

Após a apresentação, junto às escadaria do palácio, seguiu-se o concerto de inauguração da segunda edição do Festival Entre Quintas, dirigido pelo maestro Nikolay Lalov juntamente com a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras (OCCO).

Para o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, “a noite de hoje foi simplesmente fantástica. E que bem nos faz ouvir esta música sobretudo no tempo em que vivemos.”

Com esta iniciativa, as duas quintas com uma história secular assumem a realização de uma experiência de fusão musical e vínica de grande sofisticação, emoldurada pela elegância e beleza dos espaços envolventes.

Nos dois fins-de-semana do evento poderá assistir a diversos recitais em diferentes espaços das propriedades, desfrutando de cenários naturais que harmonizam a música, o vinho e o enoturismo.

Para usufruir deste evento, terá de apresentar no check-in do Festival, um comprovativo de realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), ou um teste rápido de antigénio (TRAg), para o despiste da infeção por SARS-CoV-2, efetuado nas 72 ou 48 horas anteriores à data da realização do evento.

Em alternativa, poderá exibir o Certificado Digital COVID da União Europeia.

Os bilhetes estão à venda na Ticketline.

Pode consultar o programa aqui.

Rui Louraço

