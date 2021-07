Julho Fora de Casa em Torres Novas

No mês em que assinala mais um aniversário da elevação a cidade, o Município de Torres Novas tem previsto um conjunto bastante alargado de iniciativas, de 1 a 31 de julho, denominado Julho Fora de Casa, e que visa abarcar os espetáculos, atividades desportivas e exposições agendados pelo município, incluindo os do Teatro Virgínia, e os do âmbito da programação cultural em rede, nomeadamente dos projetos VOLver e Caminhos da Água.

Os locais onde estão previstos eventos vão desde o Jardim das Rosas ao jardim do Almonda Parque, passando pela Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, Museu Municipal Carlos Reis, Piscinas Municipais Fernando Cunha, Castelo, Escola Prática de Polícia, avenida Dr. J.M. de Azevedo e Praça dos Claras.

A entrada nos espetáculos é gratuita embora a lotação seja limitada, sendo necessário o levantamento prévio de bilhetes (informações: bilheteira.teatrovirginia@cm-torresnovas.pt). As atividades desportivas são também gratuitas mas limitadas a 50 participantes, não carecendo de inscrição (informações: desporto@cm-torresnovas.pt), à exceção da caminhada citadina, nos dias 10 e 11 de julho, cujas inscrições podem ser efetuadas até dia 9 de julho, através do link: https://www.queroir.pt/caminhadacitadinatorresnovas.

A bilheteira funcionará entre as 17:00 e as 22:00 horas, no Jardim das Rosas, em dias de espetáculo e as condições de acesso incluem o uso obrigatório de máscara durante os espetáculos, a ocupação de lugares por ordem de chegada, a proibição de entrada após o fecho de portas e de deslocação de cadeiras ou troca de lugares, a abertura de portas 30 minutos antes de cada atividade e a obrigatoriedade de chegar ao recinto antes da hora do espetáculo, sob pena de ficar impedido de entrar, e de se manter sentado durante o mesmo, devendo aguardar no final pelas indicações de saída do recinto.

Programa:

1 de julho

22h . Jardim das Rosas

Improvisação, no Jazz e na Palavra — Fábrica da Cultura . Associação Cultural

Música . Teatro Virgínia // Fora de Portas

2 de julho

21h . Jardim das Rosas

Música // RH+ & Xarepa

22h . Jardim das Rosas

Música // GMS – Quinteto de Metais, em concerto

Teatro Virgínia // Fora de Portas

3 de julho

9h30 . Jardim das Rosas

Desporto // Zumba

19h . Largo da Igreja de Lapas

Dança // À sombra de mis cabels, de Susana Gaspar e Leonor Mendes

VOLver – Programação Cultural em Rede

21h . Jardim das Rosas

Música // Deep in the byss

22h . Jardim das Rosas

Música // Cruz de Ferro

8 de julho

Comemorações do Dia da Cidade

22h . Jardim das Rosas

Música // Lokomotiv

Teatro Virgínia // Fora de Portas

9 de julho

21h . Jardim das Rosas

Novo circo // T0 + 1, de Thorsten Gruetjen

Teatro Virgínia // Fora de Portas

22h . Jardim das Rosas

Música // Os Almonda – “Almonda de Saudade”

VOLver – Programação Cultural em Rede

10 de julho

8h às 13 h // Caminhada Citadina

9h30 . Jardim das Rosas

Desporto // Localizada

10h . Museu Municipal Carlos Reis

Workshop “Monda Sonora” com o Colectivo249

VOLver – Programação Cultural em Rede

19h . Jardim das Rosas

Dança // Entre Céu e Terra – Escola de Dança Rita Assis

VOLver – Programação Cultural em Rede

21h . Jardim das Rosas

Música // Classics Band

22h . Jardim das Rosas

Música // Virgem Suta

11 de julho

8h às 13 h // Caminhada Citadina

22h . Jardim das Rosas

Música // Teresa Tapadas

14 de julho

22h . Jardim das Rosas

Teatro // Morri… e agora? . Oficina de Teatro da ESAG

15 de julho

22h . Jardim das Rosas

Música // Diogo Santos – Aroeira

Teatro Virgínia // Fora de Portas

16 de julho

21h . Jardim das Rosas

Música // Som Pa Tudo

22h . Jardim das Rosas

Música // DENIS

17 de julho

10h . Piscinas Municipais Fernando Cunha

Desporto // Hidroginástica

17h-20h . Jardim das Rosas

Os jogos do Hélder

19h . Jardim das Rosas

Dança // Rosas e Campo de Forças

VOLver – Programação Cultural em Rede

21h . Jardim das Rosas

Música // Trio de Ataque

22h . Jardim das Rosas

Música // Albaluna

18 de julho

17h-20h . Jardim das Rosas

Os jogos do Hélder

22h . Jardim das Rosas

Música // Liliana Jordão

22 de julho

22h . Jardim das Rosas

Música // Desidério Lázaro – Homegrown

Teatro Virgínia // Fora de Portas

23 de julho

22h . Jardim das Rosas

Música // Paus

Caminhos da Água

24 de julho

9h30 . Jardim das Rosas

Desporto // Tabata

19h . Jardim das Rosas

Teatro // Aldeia Balão

Caminhos da Água

22h . Jardim das Rosas

Música // Marta Ren

Caminhos da Água

22h . Jardim do Almonda Parque

Cinema // Zambézia

VOLver – Programação Cultural em Rede

25 de julho

9h-13h . Praça dos Claras

Feira dos Produtos da Terra

9h-17h . Avenida Dr. João Martins de Azevedo

Feira de Antiguidades e Colecionismo

31 de julho

9h30 . Jardim das Rosas

Desporto // Yoga

22h . Jardim das Rosas

Cinema // Ozzy

VOLver – Programação Cultural em Rede

Exposições

Até 16 de julho . Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes

Exposição «Inscrições e Olhares» de Sérgio Rodrigues (aka Serro), no âmbito do Dia do Autor Português

Horário: segunda a sexta, das 9h30 às 18h00

Até 31 de outubro . Escola Prática de Polícia

Exposição “BOX” – Uma caixa de histórias: da Escola Prática de Cavalaria à Escola Prática de Polícia

VOLver – Programação Cultural em Rede

Horário: sexta a domingo, das 15h às 18h00

8 de julho a 26 de setembro . Castelo de Torres Novas

Exposição “Os Castelos da Ordem do Templo em Portugal”

VOLver – Programação Cultural em Rede

Horário: segunda a sexta, das 9h às 17h30; sábados domingos e feriados, das 10h às 17h30

8 de julho a 4 de dezembro . Museu Municipal Carlos Reis

Exposição “MONDA SONORA” – Pesquisa Geo-sonora do Rio Almonda | Colectivo249

VOLver – Programação Cultural em Rede

Horário: terça a sexta 9h-12h30 e 14h-17h30 | sábado e domingo, das 14h às 18h00

Acessos:

VOLver – entrada gratuita mediante levantamento prévio de bilhetes no Teatro Virgínia ou no Jardim das Rosas no dia do espetáculo; lotação limitada

Programação do Município de Torres Novas e Caminhos da Água – entrada gratuita mediante levantamento de bilhetes no dia do espetáculo; lotação limitada

Atividades desportivas – participação gratuita; não carece de inscrição, à exceção da caminhada citadina; lotação limitada a 50 participantes

