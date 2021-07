TAGUS tem 150 mil euros para apoiar a diversificação de atividades na exploração agrícola

A TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior tem aberto um aviso, até ao dia 30 de julho de 2021, para financiar candidaturas que estimulem o desenvolvimento, nas explorações agrícolas, de atividades que não sejam de produção, transformação ou comercialização de produtos agrícolas; contribuam diretamente para a manutenção ou melhoria do rendimento do agregado familiar; para a fixação da população; ocupação do território e o reforço da economia rural.

Trata-se do 6.º aviso de concurso que a associação de desenvolvimento local lança no Ribatejo Interior, no âmbito da operação 10.2.1.3 – diversificação de atividades na exploração agrícola, do Programa de Desenvolvimento Rural PDR2020, cujo nível de apoio a conceder é de 40% sem criação líquida de postos de trabalho ou 50% caso esta situação se encontre prevista.

Estão disponíveis no aviso 150.000,00€, que irão apoiar somente os investimentos em atividades económicas não agrícolas desenvolvidas nas explorações agrícolas (como sejam algumas tipologias de alojamento turístico e de atividades de animação turística), com um custo total igual ou superior a 10.000,00€ e inferior ou igual a 200.000,00€.

Serão pontuados os projetos com investimentos relacionados com a proteção e utilização eficiente dos recursos; que apresentem uma Taxa Interna de Rentabilidade igual ou superior no mínimo a 1,5%; que contribuam para a criação líquida de postos de trabalho; estejam em consonância com os objetivos da Estratégia de Desenvolvimento Local da TAGUS; e o promotor esteja reconhecido com o estatuto de agricultor familiar ou de jovem empresário rural.

As candidaturas serão cofinanciadas pelo FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e devem ser submetidas através de formulário eletrónico disponível no sítio do portal do Portugal 2020 em www.portugal2020.pt, do PDR2020 em www.pdr-2020.pt ou no sítio da TAGUS em www.tagus-ri.pt, onde se encontram disponíveis as orientações técnicas, o aviso de abertura de concurso e as portarias de enquadramento legal.

Os interessados neste aviso podem obter mais esclarecimentos na sessão que a TAGUS se encontra a organizar, em formato online, para o dia 7 de julho, pelas 17h00, devendo para tal enviar e-mail com a manifestação do seu interesse para tagus@tagus-ri.pt ou através de telefone 241 106 000.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...