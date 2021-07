Barquinha renova sinalética turística

No ano em que o Castelo de Almourol assinala 850 anos de existência, a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha terminou, no mês de junho, a renovação da sinalética turística do concelho. A intervenção consistiu no aproveitamento das estruturas já existentes, renovando a imagem, introduzindo novos conteúdos, nomeadamente informação bilingue, dado o crescente número de turistas estrangeiros a afluir ao concelho, assim como informação sobre as atrações turísticas mais recentes.

Os novos suportes utilizam uma linguagem visual baseada na ilustração, em diversos formatos como mapas do concelho e do parque ribeirinho, painéis informativos, interpretativos e placas diversas. As principais portas de entrada no território, assim como os monumentos nacionais e pontos de interesse estão identificados com totens de grandes dimensões.

Foto: Pérsio Basso | CMVNB

Segundo o Município, a nova sinalética é o primeiro passo para a ativação da marca “Visit Barquinha” uma nova imagem para utilização no Marketing turístico do Município, quer em suportes físicos, quer eletrónicos. O Plano de Comunicação prevê a criação de um novo site agregador da informação turística do concelho (em desenvolvimento), a criação de conta oficial no Instagram e a reformulação dos grandes formatos (outdoors).

Pretende-se uma uniformização da imagem do Município no segmento do turismo, para sinalização de atrações como o Castelo de Almourol, Igreja Matriz de Atalaia, Centro de Interpretação Templário, Parque de Escultura Contemporânea, Centro Integrado de Educação em Ciências (CIEC) e Trilho Panorâmico do Tejo, entre outros.

Para a autarquia, “é necessária uma estratégia de comunicação para relançar o turismo no período pós Covid-19. Trata-se de um sector económico vital para o país e para o concelho, cujo sucesso está dependente da qualidade da sua comunicação. A pandemia provocou prejuízos avultados na indústria turística, que importa recuperar, mantendo e criando postos de trabalho”, refere a nota do município.

O Plano Estratégico de Comunicação “Visit Barquinha”, desenvolvido pelo Gabinete de Informação e Relações Públicas da Câmara Municipal, pretende “alavancar a economia com base numa forte aposta na dinamização da indústria do turismo, através da comunicação, com vista à criação de riqueza e de emprego”.

Pérsio Basso | CMVNB

A Câmara considera que “a constante valorização do território permitirá um aumento da captação de novos visitantes, mas também moradores e investidores, reconhecendo Vila Nova da Barquinha como destino de excelência, com uma enorme diversidade de oferta turística”.

Em 2016 a Câmara Municipal foi responsável pela colocação de sinalização direcional dos equipamentos turístico-culturais, intervenção que foi reforçada em 2018 com a colocação de placas indicativas dos restaurantes e unidades de alojamento.

Em 2020 o Município implementou o sistema de sinalização do Caminho de Santiago no troço que atravessa o concelho de Vila Nova da Barquinha, intervenção desenvolvida no âmbito do projeto “Produtos Turísticos Integrados”, em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

Em breve será também implementada a sinalética dos Caminhos de Fátima.

