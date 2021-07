Bloco de Esquerda: “Teremos mais uma NUT II, mas falta a regionalização”

A Coordenadora Distrital de Santarém do Bloco de Esquerda vê como “favorável a criação de uma NUT que permita a gestão conjunta das sub-regiões, com o intuito de recorrer a um conjunto de financiamentos geridos ao nível do Plano Regional de Ordenamento do Oeste e Vale do Tejo”.

Mas, para o Bloco de Esquerda, “a criação desta NUT II (Médio Tejo, Lezíria do Tejo e Oeste) refaz a discussão sobre pontos importantes como a necessidade de rever institucionalmente os processos de descentralização do Estado e volta a sublinhar como incontornável a necessidade de promover a regionalização do país”. O BE considera que “é premente a necessidade de democratizar as estruturas administrativas supramunicipais, dotá-las de meios e recursos. A população tem que eleger os órgãos e as políticas por que são geridas”.

O Bloco refere que “a cada pacote de financiamento assistimos à reorganização das suas entidades gestoras, à discussão das escalas de intervenção, à denúncia da instabilidade de um quadro administrativo desadequado às necessidades da população e dos territórios que habitam”.

“O distrito de Santarém com as suas cidades pequenas e médias, com a sua ruralidade e as suas Comunidades Intermunicipais continua a não conseguir reivindicar os financiamentos necessários à sua infraestruturação ou uma estratégia de desenvolvimento compreensível para os seus cidadãos”, refere o Bloco de Esquerda.

“Faltam recursos financeiros, mas falta sobretudo autonomia”, adianta o BE, referindo que “as reivindicações distritais têm que ultrapassar a perspetiva de anel rural da Área Metropolitana de Lisboa, não ignorando ou desconsiderando a enorme complementaridade funcional existente, mas perspetivando-se para além do prestador de serviços turísticos, logísticos, paisagísticos e ambientais”.

“A farsa democrática da eleição dos presidentes das Comissões Coordenadoras de Desenvolvimento Regional (CCDR) e os contratos de financiamento às diversas escalas, conforme a conveniência pontual dos seus gestores, não mitiga a urgência da aprovação da Lei de Bases da Regionalização”, conclui o BE.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...