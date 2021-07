Chegou ao fim mais um programa de Oficinas de Inteligência Emocional, dinamizado pelo Gabinete de Promoção do Sucesso Escolar da Câmara de Almeirim. Esta iniciativa decorreu ao longo de todo o ano letivo, chegando a cerca de 90 alunos do 1.º e 2.º ano do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim.

Com esta ação procurou-se dar às crianças competências emocionais que as ajudem a lidar com diversas problemáticas que possam surgir: gestão de emoções, gestão de conflitos, promoção de comportamentos pró-sociais ou empatia.

No 3.º período, foram abordados temas como “Os Comportamentos Saudáveis para o Recreio”, onde se fez uma ligação com a alimentação saudável. Foi feita “A Descoberta do Amor”, onde os alunos puderam descobrir que há amor numa turma e que são as suas atitudes e comportamentos que permitem a sua construção. Foi trabalhada a “Competição Saudável” com pequenas pistas e carros.

“A Maldade” foi abordada através da construção de cenas que resultam dos comportamentos de cada um, em pequenas “salas de cinema”. E a pedido das professoras foi trabalhada “A Preguiça e a Vontade de Aprender”. Para terminar o período foi feita uma sessão com um jogo de tabuleiro, onde, de uma forma mais lúdica e concreta, os alunos puderam recordar os temas abordados ao longo do ano letivo.

O empenho dos professores e dos alunos foi o motor para a realização desta ação e o Gabinete espera que os conteúdos abordados ajudem estas crianças a crescer felizes e com maiores competências sociais e emocionais.

