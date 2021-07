Deputado Hugo Costa apela ao Governo para que continue a avançar com constituição da NUT II – Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste

No âmbito da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, o deputado do PS eleito por Santarém, Hugo Costa, realizou a 30 de junho uma intervenção na audição do Ministro do Planeamento, apelando ao Governo para que continue a avançar com o processo de constituição de uma nova NUT II que abrange os territórios da Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste.



Hugo Costa começou por salientar que estamos num momento muito importante para o nosso país, sendo que “os 13,9 mil milhões de euros do PRR em conjunto com os mais de 30 mil milhões de euros do novo Quadro Comunitário de Apoio são uma enorme responsabilidade de futuro”.



“É conhecida a posição dos autarcas da Lezíria do Tejo, do Médio Tejo, mas também do Oeste – e também o trabalho que tem sido feito, em conjunto por esses autarcas, para a constituição de uma ITI (Investimentos Territoriais Integrados) que permita o trabalho, em conjunto, a nível dos quadros comunitários de apoio e é importante que isso seja alargado”, referiu.



O deputado do PS salientou que, no distrito de Santarém e Oeste, há muitos anos que é defendida a criação de uma nova NUT II, uma vez que o distrito de Santarém e o Oeste estão, para efeitos de fundos comunitários, fora da região de Lisboa e Vale do Tejo.



“O apelo que colocava, é que num tema tão importante para o distrito de Santarém, mas também para o Oeste, e num trabalho que estamos a fazer em conjunto, é importante que o Governo continue a avançar com esse processo”, apelou.

