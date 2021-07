Município adjudica empreitada da “Zona Industrial de Riachos – II Fase”

A Câmara Municipal de aprovada a adjudicação da empreitada “Zona Industrial de Riachos – 2ª Fase” à empresa Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda., pelo valor global de 1.749.505,34 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e prazo de execução de 360 dias.

Com esta empreitada pretende-se dotar toda a zona industrial de infraestruturas necessárias e adequadas para garantir as melhores condições de funcionamento e de acessibilidade às empresas lá implantadas e às futuras empresas que se poderão implementar no local.

Serão executadas redes de abastecimento de águas e de combate a incêndio, de esgoto doméstico e pluvial, de gás, de distribuição de energia em baixa tensão e iluminação pública, bem como infraestruturas de telecomunicações em urbanizações e loteamentos.

A intervenção inclui a implantação de uma faixa de rodagem com 9m, com 4,5 em cada sentido da via de trânsito, com a via a ser complementada por bermas, valetas de betão e uma zona de passeio. Nesta sequência será construído no local uma estação elevatória para a drenagem dos esgotos industriais assim como a implantação de um projeto de requalificação ambiental de cerca de 4 hectares correspondentes a uma floresta existente, maioritariamente de sobreiro.

Esta empreitada prevê ainda a criação de bacias de retenção de águas da ribeira da Cova do Minhoto e a reflorestação de vazios com espécies autóctones, prevendo-se que no total o espaço florestal integrante da zona industrial retenha cerca de 50 toneladas de CO2 anualmente.

