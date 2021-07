Rede de Bibliotecas de Azambuja reforça proximidade com os leitores

A BICA – Biblioteca Itinerante do Concelho de Azambuja está de regresso, para uma maior proximidade com os leitores. Este serviço de biblioteca móvel, pretende chegar a todas as pessoas com mobilidade reduzida, sem meios de transporte ou que vivam mais isoladas, na área do Concelho de Azambuja. O objetivo do município, com esta medida, é reforçar a presença da Rede de Bibliotecas Municipais junto da comunidade, facilitando o acesso à cultura e à leitura, em particular.

Um técnico deslocar-se-á, às freguesias do Concelho e escolas que não tenham bibliotecas escolares, quinzenalmente, com uma seleção de livros para empréstimo. Os utilizadores poderão inscrever-se na hora e realizar empréstimo domiciliário no imediato.

Durante o mês de julho, na 1ª e 3ª semana a Bica irá percorrer as Freguesias de Azambuja, Aveiras de Baixo, União das Freguesias, Alcoentre e Aveiras de Cima. Durante a 2ª e 4ª semana do mês, poderá encontrar este serviço em Vila Nova da Rainha, Alcoentre e Vale do Paraíso.

Em simultâneo, continuará a funcionar o serviço Biblioteca Porta a Porta, através da BICA, levando a cultura a casa de quem solicitar este serviço. Pode solicitar até 4 livros e 4 dvd’s, por 20 dias úteis, e a “biblioteca porta a porta” irá entregar as terças e quintas feiras à sua casa.

Na 1ª e 3ª semana de julho este serviço estará disponível às terças-feiras na União de Freguesias e às quintas-feiras em Alcoentre. Durante a 2ª e 4ª semana, às terças-feiras este serviço cobre todo o concelho e às quintas-feiras em Alcoentre.

Pode consultar o catálogo online em http://biblionet.cm-azambuja.pt/Opac e realizar o seu pedido para o email biblioazb@cm-azambuja.pt, através da página do facebook www.facebook.com/bibliotecasdeazambuja/ ou através do contacto telefónico 263 400 485 – no horário das 10h00 às 12h00, de segunda a sexta feira.

