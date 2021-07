“Cidadania em Ação” nas escolas do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas do Entroncamento

O projeto “Cidadania em Ação” decorreu nas escolas do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, nos dias 30 junho, 1 e 2 de julho, e envolveu cerca de 150 alunos.

O projeto promovido pela Câmara Municipal foi dirigido aos alunos do 3º ano do 1º ciclo do ensino básico, das escolas do Agrupamento e, teve como objetivos PARAR para dialogar e partilhar informação e conhecimento acerca da Cidadania e Igualdade; PENSAR, conjuntamente com as comunidades e as redes locais de parceria, estratégias de territorialização de políticas públicas; AGIR em prol da Cidadania e Igualdade, impulsionando todos(as) os(as) agentes de desenvolvimento social e mobilizando os recursos adequados em cada contexto.

Uma equipa de técnicos multidisciplinar, composta por técnicos da Câmara Municipal, do CLDS e dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, dinamizou atividades no âmbito da educação para a igualdade, da educação no trânsito e cidadania, tendo também sido efetuada uma demonstração de suporte básico de vida.

O projeto já decorre desde 2017, sendo este um desafio à comunidade escolar local para uma viagem de descoberta, reflexão e ação sobre cidadania e participação.

Esta iniciativa está integrada no PEDIME – Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no Médio Tejo, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...