Jovem modelo e ator scalabitano Martim Canavarro no Teatro Sá da Bandeira em “O Último Banho” (vídeo)

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe duas sessões do Filme “O Último Banho”, de David Bonneville, nos próximos dias 7 e 8 de julho, às 20h30, que conta com a participação jovem scalabitano, Martim Canavarro – o primeiro modelo masculino português a integrar uma campanha da Calvin Klein‘ – Logo Tape’, em 2020.

As reservas de bilhetes devem ser feitas através do telefone: 243 309 460 ou do e-mail: teatrosabandeira@cm-santarem.pt .

O levantamento dos bilhetes deve ser feito até às 14h00 do dia da sessão. (Após o período de levantamento, os bilhetes revertem para venda direta ao público)

“O Último Banho” é a primeira longa-metragem do realizador portuense David Bonneville, que estreou no dia 1 de julho e abriu o 23.º Festival de Cinema Luso-brasileiro de Santa Maria da Feira. Com as irmãs Anabela e Margarida Moreira nos principais papéis, o Filme conta com a participação do jovem modelo e ator scalabitano, Martim Canavarro, e chegou a semana passada ao grande ecrã.

O Filme tem como ponto de partida uma história verdadeira – a do nascimento quase milagroso de um bebé de sexo masculino, numa zona pouco povoada e envelhecida no interior de Portugal. Josefina (Anabela Moreira), está prestes a fazer os votos perpétuos, mas tem de regressar à aldeia onde cresceu para o funeral de seu pai. Aí reencontra o sobrinho (Martim Canavarro), abandonado pela mãe (Margarida Moreira), e é compelida a adotá-lo. O regresso à casa de família transporta-a para um passado sombrio e para uma realidade de solidão e intimidade. A adolescência do sobrinho e a profunda religiosidade, o perigo de pecado e a ameaça de regresso da irmã, são desafios que terá de enfrentar.

Martim canavarro

O jovem modelo Martim Canavarro, surge no papel de sobrinho de Josefina. Não obstante a sua curta experiência nas artes audiovisuais, Martim revelou-se um excelente actor. A sua fotogenia e carisma nas imagens captadas pela câmara traduzem-se pelo seu olhar, ora tímido ora audaz, e pelo seu sorriso cativante que seduz tanto as personagens do filme como os espectadores.

Em “O Último Banho”, David Bonneville alia o seu ponto de partida factual: juventude – a atracão pelo que é singular e excecional num lugar despovoado, à religião – ainda muito enraizada e premente nas populações das aldeias do interior. Nas palavras do realizador, este filme trata as descobertas pessoais, a forma como podemos encarar a nossa real individualidade, apesar das obrigações a que nos impomos, das nossas crenças, ou das pressões da sociedade.

Face à pandemia COVID-19, não é permitida a entrada após o início da sessão. É obrigatório o uso de máscara e a desinfeção das mãos à entrada. Respeitar o distanciamento social e os circuitos de circulação.

A atribuição de lugar é feita por ordem de chegada. Obrigatoriedade de preenchimento do consentimento informado no local.

No final do espetáculo permaneça sentado no seu lugar, aguarde indicações

