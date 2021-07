Quando e como trocar as velas de ignição do seu carro

Perda de potência durante o andamento, aumento do consumo de gasolina, dificuldades no arranque, especialmente a frio, ruídos de detonação durante o andamento do motor, fumo escuro na saída do escape… Se o seu carro apresenta alguns destes sinais, talvez esteja a precisar de trocar as velas de ignição.

Existem muitos tipos de velas de ignição e os fabricantes de automóveis recomendam a substituição em intervalos variados. Deve seguir os intervalos de manutenção das velas de ignição mostrados no manual do proprietário. Mas se não consegue lembrar quando trocou as velas de ignição pela última vez, pode retirá-las e verificar o seu estado.

Quando as velas ficam gastas verificam-se falhas de ignição, com maior consumo de combustível, baixo rendimento do motor e, em última análise, a temida luz “Check Engine”.

Faça você mesmo ou leve a um profissional

Trocar você mesmo as velas de ignição ou mandar fazer o serviço a um profissional, depende do tipo de motor do seu veículo. Se você não se sentir confortável com isso, leve seu veículo a um profissional.

Mas se o seu motor permitir acesso fácil, provavelmente poderá fazer o trabalho sozinho, seguindo um tutorial passo a passo aqui apresentamos com os vários modelos de automóvel, e usando as ferramentas corretas.

