Vídeo – Presidente da ASPEA: “Queremos trazer os jovens para os processos de decisão política”

O presidente da ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental Joaquim Ramos Pinto fala ao Mais Ribatejo do projeto piloto Vamos Cuidar do Planeta! que envolve escolas e alunos do distrito de Santarém e que vai continuar no próximo ano, aberto à participação de mais escolas, agora à escala nacional.

O projeto Vamos Cuidar do Planeta! pretende reforçar a cultura democrática e a consciência cívica de jovens em idade escolar, através da implementação da metodologia do projeto europeu Let´s take care of the planet! em Portugal, de uma forma estruturada e em rede. Desde já, o presidente da ASPEA lança o desafio a que mais escolas se juntem ao projeto.

Na semana passada, os alunos envolvidos no projeto «Vamos Cuidar do Planeta», entregaram em mão na Assembleia da República uma Carta de Corresponsabilização dos Jovens e Manifesto Político, na qual estão refletidas as preocupações ambientais de mais de 3.600 alunos do ensino básico da rede Vamos Cuidar do Planeta, fruto de um trabalho exaustivo durante o ano letivo 2020/2021, tendo sido elaborada num processo de participação colaborativa entre os delegados à Conferência Nacional «Vamos Cuidar do Planeta», que contou com a participação de jovens dos concelhos de Cartaxo, Benavente, Santarém, Almeirim e Salvaterra de Magos.

Joaquim Ramos Pinto considera fundamental dar voz aos jovens, e de os trazer para os processos de decisão política, desde logo nas escolas, mas também nas assembleias de freguesia, nos conselhos municipais de juventude, nas câmaras e assembleias municipais. “Precisamos do envolvimento e da participação dos jovens para construir políticas de futuro”, defende Joaquim Ramos Pinto.

Nesta entrevista, o presidente da ASPEA aborda também a importância do movimento iniciado com a greve das escolas pelo clima, liderado pela jovem ativista sueca Greta Thunberg, que inspira milhões de jovens em todo o mundo, assumindo uma influência à escala global. Joaquim Ramos Pinto fala ainda o trabalho realizado pela ASPEA ao longo dos 30 anos de existência, destacando os projetos que está a dinamizar, nas áreas de cidadania e governança, de formação de professores, das aprendizagens significativas com aulas na natureza ou do projeto rios que desafia a adotar troços de rio.

