Casa do Benfica de Santarém tem novos corpos sociais

Na reunião da Assembleia Geral da Casa do Benfica de Santarém, realizada no dia 25 de junho, foram eleitos os novos Órgãos Sociais para o triénio 2021/2024, para além da aprovação do Relatório e Contas do ano de 2020.

O novo corpo gerente da Casa do Benfica de Santarém é constituído por uma equipa renovada, liderada por Luís Filipe da Conceição Santos como Presidente da Direção, e acompanhado por Hélder Domingos, Miguel Duarte, Nuno Russo, Pedro Gouveia, Pedro Laranjeira e Jorge Vítor como Vice-Presidentes.

Como Presidente da Assembleia Geral mantém-se João Veloso, secundado por Álvaro Gaivoto, Ricardo Araújo e João Batista, tal como no acontece no Conselho Fiscal com António Valente, apoiado por Tiago Simões e Augusto Gonçalves.

A nova direção da Casa do Benfica de Santarém tem como objetivos principais a manutenção e o apoio às modalidades amadoras existentes (judo, tiro e ginástica), a angariação de novos sócios e de novas fontes de financiamento, e ainda o grande desafio de concretização do projeto da nova Casa do Benfica 2.0 de Santarém, no Jardim da Liberdade.

