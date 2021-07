NERSANT prepara missões empresariais à Eslováquia, Moçambique, Canadá, Marrocos, Vietname, Macau e Costa do Marfim, para o 2.º semestre

Com o objetivo de apoiar a internacionalização das empresas da região, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém ajustou a sua agenda internacional para o segundo semestre de 2021. Até ao final do ano, realizar-se-ão missões empresariais à Eslováquia, Moçambique, Canadá, Marrocos, Vietname, Macau e Costa do Marfim, e roadshows promocionais da região no Uruguai e em Macau.

O incentivo às exportações das empresas da região, no sentido de aumentar a sua competitividade, é uma das prioridades da NERSANT, que prepara anualmente um calendário de eventos internacionais com vista ao arranque ou reforço da internacionalização do tecido empresarial da região.

Para o segundo semestre, a NERSANT ajustou a sua agenda internacional, estando agora em calendário ações de prospeção de negócios e promoção da região do Ribatejo, suas empresas, produtos e serviços, um pouco por todo o mundo. No total, são sete missões empresariais virtuais e dois roadshows online de apresentação do potencial económico do Ribatejo aos mercados externos em agenda e nos quais as empresas da região poderão participar com financiamento comunitário.

A primeira ação internacional da NERSANT no segundo semestre acontece de 20 a 24 de setembro, com a realização de uma missão empresarial à Eslováquia. Segue-se, de 27 a 30 do mesmo mês, uma missão empresarial a Moçambique. Em outubro, realizam-se missões empresariais ao Canadá (de 04 a 08), a Marrocos (de 11 a 15) e ao Vietname (25 a 29) e em novembro, a Macau (02 a 05) e à Costa do Marfim (15 a 19).

Estas ações de internacionalização contam com o apoio técnico da NERSANT, pelo que as empresas participantes em cada uma das missões terão a oportunidade de reunir com a associação para a realização de um diagnóstico de necessidades e interesses, trabalho que será essencial para o serviço de consultoria especializado de prospeção e seleção dos contactos no mercado, de acordo com os objetivos e perfil definido pelas empresas, contactos estes que serão posteriormente validados pelas empresas participantes.

A participação nas missões empresariais virtuais engloba ainda o agendamento de 6 a 8 reuniões B2B, por videoconferência, a partir das empresas nacionais ou a partir das instalações da NERSANT, sempre que solicitado. Está garantido, ainda, o acompanhamento dos negócios durante e após a ação.

Do plano de internacionalização para o segundo semestre, consta ainda a realização de dois roadshows online de promoção das potencialidades do Ribatejo, um deles junto do mercado do Uruguai (08 de setembro), e outro junto do mercado de Macau (15 de setembro).

De referir que as ações em agenda para o segundo semestre contam com financiamento comunitário, podendo as empresas participantes beneficiar de apoio a fundo perdido para a prospeção de negócios nos mercados internacionais. As missões empresariais são financiadas ao abrigo do projeto Negócios no Mundo, que garante às empresas elegíveis acesso a um apoio de até 50%, no âmbito do Compete 2020 / Portugal 2020. Os roadshows são uma ação do projeto Ribatejo Business Intelligence – Promoção e internacionalização da Região do Ribatejo de forma inteligente, financiado pelo Alentejo 2020 / Portugal 2020.

Os interessados em pré-inscrever-se nas ações internacionais em calendário, podem fazê-lo na área de agenda do portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/agenda/. Para mais informações sobre a oferta internacional, as empresas interessadas devem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da associação através dos contactos datic@nersant.pt ou 249 839 502.

