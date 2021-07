Task force apela ao respeito pelos horários dos centros de vacinação covid – Recorde de 141.500 pessoas vacinadas ontem

Nos últimos dias, um significativo número de utentes sem agendamento dirigiram-se a alguns Centros de Vacinação Covid (CVC) para serem vacinados nas modalidades “Casa Aberta” e “antecipação da 2ª dose da AstraZeneca”, sem respeitarem horários estipulados por cada CVC, refere a Task Force em comunicado. Desta forma, de modo a diluir o fluxo de utentes nos CVC, a Task Force reitera o pedido para que todos os utentes respeitem com os horários estabelecidos, quer no agendamento SMS/telefonema, quer para as modalidades “Casa Aberta” e “antecipação da 2.ª dose da AstraZeneca, definidos para cada CVC. Os horários encontram-se disponíveis no portal da DGS em https://covid19.min-saude.pt/vacinacao-covid/ Chegaram ao conhecimento da Task Force, relatos de comportamentos menos corretos de alguns utentes para com os muitos profissionais, que em cada CVC, dão diariamente o seu melhor para garantir a segurança e qualidade do processo de vacinação. Desta forma, a Task Force volta a apelar à compreensão e tolerância de todos os utentes no respeito pelas orientações e aconselhamento destes profissionais, apesar de alguns constrangimentos e perturbações e inerente perda de qualidade do processo nesta fase, essenciais ao normal funcionamento dos CVC e ao cumprimento do objetivo a que nos propusemos de vacinar mais de 850 mil esta semana. De acordo com o comunicado da Task Force, ontem, 5 de julho, foi atingido um novo recorde diário de vacinação com mais de 141 500 inoculações, estimando-se que durante o dia de hoje, 6 de julho, se possa no mínimo igualar este valor, vacinando-se mais de 280 mil pessoas em dois dias.

