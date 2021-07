Torres Novas comemora 36 anos de cidade

O Município de Torres Novas vai promover, ao longo do dia 8 de julho, um programa de comemorações para assinalar os 36 anos da elevação a cidade (1985).

A iniciativa tem início às 10 horas, junto à Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, com o hastear da bandeira ao som do hino de Torres Novas, seguindo-se as intervenções do presidente da Câmara Municipal, Pedro Ferreira, e do presidente da Assembleia Municipal, José Trincão Marques. Às 10h30, no mesmo local, serão entregues medalhas de mérito municipal de modo a homenagear publicamente, ao abrigo de regulamento próprio, personalidades ou instituições do concelho que tenham contribuído para a valorização da comunidade, ou cujos méritos tenham alcançado projeção nacional ou internacional.

Às 11h30 será apresentado o Espaço do Cidadão da União de Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago, no Largo D. Diogo Fernandes de Almeida, seguindo-se, pelas 18 horas, uma visita à exposição «MONDA SONORA – Pesquisa Geo-sonora do Rio Almonda», no Museu Municipal Carlos Reis.

As comemorações prosseguem às 19 horas, na Biblioteca Municipal, com o lançamento do livro “Cidades, comunidades e invenções do futuro – Realidades e utopias”, da autoria de Luís Vassalo Rosa, e ao final do dia, às 22 horas, terá lugar o concerto dos Lokomotiv no Jardim das Rosas, inserido no programa “Julho Fora de Casa”.

