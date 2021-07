Vitória Futsal Stars encerrou época do futsal do clube de Santarém

A época 2020/21 chegou ao fim. O Vitória Clube de Santarém assinalou o encerramento da sua temporada de FUTSAL com a organização, no passado dia 27 de Junho, do evento Vitória Futsal Stars, iniciativa com o cunho vitoriano destinada aos atletas, técnicos e encarregados de educação do clube.

Participantes dos escalões acima de sub-17

Este é um evento que resulta de um conceito único e pioneiro no nosso país, introduzido pelo emblema vitoriano em 2013, e que tem como objetivo promover uma atividade diferente através de um concurso com diversas provas que colocam à prova a perícia técnica dos participantes.

Participantes dos escalões mais jovens do Vitória Clube de Santarém

Num dia marcado por muita diversão e espírito vitoriano no Pavilhão da Escola Prática de Cavalaria, os concorrentes competiram individualmente divididos por cinco categorias etárias, das quais emergiram os seguintes vencedores:

SUB-9

1.º – Tomás Couto

2.º – Manuel Batista

3.º – Isabel Inácio

SUB-13

1.º – Ricardo Martins

2.º – Guilherme Cunha

3.º – Tiago Gomes

SUB-17

1.º – Carlos Bernardino

2.º – Cristiano Bernardino

3.º – Francisco Rosa

SENIORES

1.º – Bernardo Garcia

2.º – João Peitaço

3.º – Tiago Agostinho

FAMÍLIA

1.º – Paulo Conceição

2.º – Bruno Esteves

3.º – Ramiro Tomás

No final do dia… já batiam as saudades do futsal, sendo que o clube, Entidade Formadora Certificada com 4 Estrelas em Futsal Masculino e Feminino pela Federação Portuguesa de Futebol, continua a preparar afincadamente a próxima temporada, aceitando já pré-inscrições para todos os jovens com idade superior a 4 anos interessados em praticar futsal. Para o efeito, os vitorianos disponibilizam os seguintes contactos: 926633938 e vitoriacs@gmail.com.

Agora, é tempo agora de pausa técnica… O Vitória Clube de Santarém promete voltar ainda mais forte em 2021/22!

