Conselho Consultivo do CHMT reúne pela primeira vez com nova composição

O Conselho Consultivo do CHMT – Centro Hospitalar do Médio Tejo retomou as suas reuniões, hoje, dia 7 de junho, com nova composição.

Presidido por José António Vieira da Silva, esta reunião do Conselho Consultivo do CHMT contou com as presenças de Celeste Simão, em representação da Câmara Municipal de Abrantes, Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal de Tomar, Diana Leiria, diretora executiva do ACES Médio Tejo em representação da ARS-LVT, José Rainha, em representação da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, Luís Fernandes, da Liga dos Amigos do Hospital de Abrantes, Manuel Roque, representante dos trabalhadores CHMT, Maria dos Anjos Esperança, Delegada Saúde Coordenadora do ACES Médio Tejo, Fernando Almeida, presidente do Conselho Diretivo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, e José Batalha, presidente do Conselho Fiscal do CHMT.

Nesta sessão, e depois das boas-vindas aos novos elementos que compõem o Conselho Consultivo, foram apresentados, pelo Conselho de Administração, os dados relativos à situação assistencial do CHMT à data de maio de 2021, assim como a situação económico-financeira e os principais investimentos em curso no Centro Hospitalar do Médio Tejo. O Conselho de Administração do CHMT apresentou, igualmente, a planificação para o momento atual e estratégia para os próximos dois anos.

Recorde-se que este Órgão Consultivo, em consequência da pandemia, já não reunia presencialmente desde dezembro de 2019.

