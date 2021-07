É estranho, é tudo muito estranho!… (áudio)

Há mais de cinco meses, solicitei à Câmara Municipal explicação escrita sobre o atraso no início da discussão pública da proposta final de Revisão do Plano Diretor Municipal de Santarém, anunciada como próxima no passado dia 14 de setembro (https://www.cm-santarem.pt/apoio-ao-municipe/noticias/item/3836-discussao-do-pdm-de-santarem-vai-ser-iniciada).

Deveu-se este pedido ao facto de as tentativas de justificação apresentadas pelo presidente de Câmara, quer em reunião de executivo, quer na Assembleia Municipal, nunca terem sido conclusivas nem documentadas.

Exatamente no dia anterior à recente Assembleia de 30 de junho, recebi finalmente uma explicação que considero plausível.

Responderam-me então do Gabinete de Apoio ao Presidente: “(…) o processo de revisão do PDM de Santarém encontra-se em fase de conclusão, faltando do ponto de vista procedimental avançar para consulta pública. Ora, como é do domínio público e certamente do conhecimento do Sr. Deputado, decorre ação judicial contra o município de Santarém respeitante ao processo “Quinta da Mafarra”, onde foram assumidas, por parte do executivo à época, garantias urbanísticas que o município não logrou cumprir. Assim, por forma a garantir que com a revisão do PDM a posição do município na ação, não fica definitivamente comprometida, facto que levaria a indemnização de elevado montante, procedeu-se à contratação de parecer jurídico subordinado ao tema, conforme sugerido pela CCDR, encontrando-se atualmente a decorrer o prazo de elaboração do mesmo, que posteriormente terá de ser submetido e analisado conjuntamente pelas entidades envolvidas. O avanço do Processo de revisão do PDM para discussão pública encontra-se, assim, condicionado à análise formal da CCDR ao sobredito parecer e entendimento final sobre a classificação do solo em causa.”

Apesar de, como referi, a justificação me parecer aceitável, ela não é temporalmente lógica. Então só depois e logo depois de anunciado que o PDM iria para discussão pública de imediato (isto em set.2020) é que se aperceberam desta questão que dura há anos?! Será que o prazo de elaboração do parecer jurídico decorre mesmo há 9 meses?! Por que não se acautelou então este problema com folgada antecedência?!

E, como é dito no e-mail resposta que me foi enviado, depois do difícil parecer ver a luz do dia, não decorre logo a discussão pública – ainda é necessária a análise conjunta das entidades envolvidas. E depois da discussão pública que dura 30 dias úteis (cerca de mês e meio) – que com otimismo poderemos prever que termine lá para fim de outubro, meados de novembro – ainda virá o relatório de ponderações, o parecer final e a aprovação do Executivo Municipal e da Assembleia Municipal, para depois então ter lugar a publicação no Diário da República Eletrónico e ficarmos finalmente com um novo PDM, que provavelmente rapidamente se concluirá então que está de novo desatualizado!

Estranho, tudo muito estranho!…

Francisco Mendes

