Iniciativa “Políticos de Palmo e Meio” abordou o tema Multiculturalidade no Entroncamento

No âmbito do Plano Anual de Atividades desenvolvidas pelo Município do Entroncamento em articulação com o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, decorreu no período da manhã dos dias, 06 e 07 de julho, no Cine Teatro São João, a 5º edição da iniciativa “Políticos de Palmo e Meio”, subordinada ao tema Multiculturalidade, dirigida aos alunos do 4º ano do ensino básico.

Nesta iniciativa participaram cerca de 160 crianças das Escolas Básicas da Zona Verde, do Bonito e António Gedeão, a qual teve como objetivo primordial, proporcionar um contacto direto com o executivo da Câmara Municipal, debatendo a temática Multiculturalidade.

Na primeira sessão realizada no dia 06 de julho, estiveram presentes as 4 turmas do 4.º ano da EB do Bonito, tendo sido representados na sessão por dois alunos “deputados” por turma, na qual contou com a presença do Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Ezequiel Estrada.

As turmas do 4.º ano das escolas básicas da Zona Verde e António Gedeão, participaram nesta iniciativa no dia 07 de julho, sessão na qual esteve presente o Presidente da Junta de Freguesia de São João Baptista, Rui Maurício e, contou ainda com a presença do Excelentíssimo Cônsul Geral de Angola em Portugal, Narciso do Espírito Santo, e sua delegação.

Nas sessões os “deputados” e principais intervenientes, abordaram o tema da Multiculturalidade e apresentaram ao Presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, que presidiu às sessões em conjunto com a Vereadora Tilia Nunes, questões relativas à temática e previamente discutidas em sala de aula.

